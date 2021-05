Pga Championship, Molinari alla ricerca del riscatto

I campioni del golf mondiale si sfidano nella 103esima edizione del PGA Championship, secondo Major maschile del 2021 in programma dal 20 al 23 maggio a Kiawah Island. Nel South Carolina, il torinese Francesco Molinari, assente nel 2020, sarà l'unico azzurro in gara.

A ospitare la competizione, per la seconda volta nella storia del torneo, la prima dal 2012, sarà l'Ocean Course del Kiawah Island Golf Resort, allungato fino a 7.876 yard, il percorso più lungo nella storia di un evento del Grande Slam, con dieci buche che affacciano sull'Oceano Atlantico e dove il vento può fare la differenza. In gara praticamente tutti i migliori giocatori al mondo, ad eccezione di Tiger Woods, out per il grave incidente d’auto in cui è rimasto coinvolto lo scorso febbraio.

Il grande favorito della vigilia è Rory McIlroy, che dovrà fare i conti soprattutto con Dustin Johnson (numero 1 mondiale), non al meglio delle condizioni per un problema al ginocchio, che proverà a vincere per la prima volta in carriera il PGA Championship dopo due secondi posti consecutivi nel 2019 e nel 2020. Mentre Jordan Spieth (secondo nel 2015) punta a completare il Grande Slam, per emulare così Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus e Woods.