Ferrari in pole al Gp di Monaco con Leclerc (Sainz quarto)

Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio di Monaco. Sul circuito cittadino di Montecarlo, il padrone di casa riporta la Ferrari nella prima casella della griglia di partenza da ottobre 2019 (GP del Messico) con il giro in 1'10"346, poi va a muro e provoca la bandiera rossa terminando sulle barriere e fa terminare anzitempo le qualifiche. In prima fila assieme a Leclerc ci sarà la Red Bull di Max Verstappen (+0"230). Terza posizione per la Mercedes di Valtteri Bottas (+0"255), quarta l’altra Ferrari di Carlos Sainz mentre Lewis Hamilton è solamente settimo.

Griglia di partenza del Gp di Monaco, sesta prova del mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito cittadino di Montecarlo.

- Prima fila: Charles Leclerc (Mon/Ferrari) e Max Verstappen (Ola/Red Bull) - Seconda fila: Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) e Carlos Sainz (Spa/Ferrari) - Terza fila: Lando Norris (Gb/McLaren) e Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) - Quarta fila: Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) e Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) - Quinta fila: Sergio Perez (Mex/Red Bull) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) - Sesta fila: Esteban Ocon (Fra/Alpine) e Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) - Settima fila: Lance Stroll (Can/Aston Martin) e Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) - Ottava fila: George Russell (Gb/Williams) Yuki Tsunoda (Gia/Alpha Tauri) - Nona fila: Fernando Alonso (Spa/Alpine) e Nicholas Latifi (Can/Williams - Decima fila: Nikita Mazepin (Rus/Haas) e Mick Schumacher (Ger/Haas)