Nuoto, Europei. la Pilato stabilisce il nuovo record del mondo nei 50 rana

Record del mondo nei 50 rana donne per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto di Budapest. La pugliese ha nuotato in 29"30 nella semifinale stabilendo il nuovo primato mondiale della distanza. "Non so cosa dire, sono contentissima. Sentivo un sacco di tifo, era la mia prima semifinale ed è stato bello. Non pensavo di aver fatto un tempo così basso, non ho ancora realizzato". Un’emozionata Benedetta Pilato racconta il record del mondo nei 50 rana femminili agli Europei di nuoto di Budapest: il suo 29"30 migliora il precedente primato di Lily King (29"40).