E' morto Max Mosley, l'ex capo della Formula 1: aveva 81 anni

Lutto nel mondo del motorsport. Si è spento a 81 anni Max Mosley, ex pilota dilettante e a capo dalla Fia dal 1993 al 2009. "E' come perdere un familiare, un fratello - il cordoglio al 'Guardian' di Bernie Ecclestone, che come patron della Formula Uno ha lavorato al lungo al fianco di Mosley - Ha fatto molte cose buone, non solo per il motorsport ma anche per l’industria dell’auto. E’ stato molto bravo nel far sì che venissero costruite auto sicure". Mosley fu travolto da uno scandalo sessuale nel 2008 e accusato di simpatie filo-naziste mai dimostrate, il che lo portò a lottare in prima linea perchè i media garantissero il rispetto della privacy.