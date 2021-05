Cecchinato vola in finale al President

Marco Cecchinato è il primo finalista dell'Atp 250 Emilia-Romagna Open Mutti Cup. Il ventottenne tennista palermitano si è imposto in semifinale sullo spagnolo Jaume Munar, uno specialista della terra rossa, con il punteggio di 7-6, 1-6, 6-1 al termine di un match durato 2h42'. Per Cecchinato è la quinta finale in carriera.

Al Tc President di Montechiarugolo, nella seconda semifinale di giornata, in campo adesso gli statunitensi Sebastian Korda e Tommy Paul.