Torna il Dallara Esports Championship con la Dallara Stradale

Dopo il grande successo della prima edizione, il “Dallara Esports Championship powered by Lenovo” riparte con una nuova edizione che ha il giusto potenziale per attrarre nuovi talenti virtuali e continuare l’innovativo percorso iniziato nel 2020 che ha coinvolto numerosissimi piloti da tutta Italia.



Il Dallara Esports Championship nasce nel 2020 insieme al Gruppo Ak Informatica, che supporterà anche nel 2021 attraverso Tech&Sym, azienda del gruppo specializzata nello sviluppo e creazione di servizi e dispositivi hardware per l'esperienza di simulazione. Quest’anno main sponsor del campionato sarà Lenovo, una delle più importanti aziende al mondo nelle tecnologie "personal", oltre ad altri sponsor d’eccezione come Belotti, Beta Utensili, Erreà e SpecialInsert.



Questa edizione vede ben 4 eventi di qualificazione online che andranno a selezionare i migliori partecipanti che saranno invitati alla finale durante il weekend del Motor Valley Fest. I gamers gareggeranno su 4 circuiti italiani: Imola, Vallelunga, Misano e Mugello. Gli 8 piloti selezionati tramite le qualificazioni hot lap online e i 2 piloti selezionati durante le qualificazioni on-site si sfideranno in un’area allestita con le postazioni di guida all’interno della Dallara Academy. La Grand Finale consiste in una gara singola sul circuito virtuale di Varano. Protagonista dell’evento sarà la fedele riproduzione della Dallara Stradale ed il simulatore Assetto Corsa, realizzato da Kunos Simulazioni, leader nello sviluppo di software di simulazione di guida. Le gare saranno trasmesse sui canali social delle due aziende con telecronaca. Il vincitore della finale avrà accesso ad una giornata in pista a bordo della Dallara Stradale oltre che ad una esperienza al simulatore dinamico Dallara con istruttore e tour guidato dell’azienda.



“Il settore degli Esports si sta affermando sempre di più tra le giovani generazioni. Vedere il realismo di questi videogiochi dedicati alle corse, come i piloti li utilizzano per allenarsi e come i giocatori professionisti passano dalla simulazione virtuale al mondo reale delle corse, è qualcosa di incredibile. Gli Esports sono in grado di creare un ambiente in cui gli idoli delle corse e i piloti migliori possono essere sfidati da chiunque. Nel DNA di Dallara c’è fin dalla sua nascita il Motorsport e la ricerca di nuove sfide, pertanto siamo molto contenti di continuare l’avventura nel mondo Esports con un Partner che riteniamo competente ed innovativo come Tech&Sym." Andrea Pontremoli, CEO & General Manager Dallara Group.

“Collaborare con Dallara è per noi un onore, perché condividiamo la stessa passione per le corse e per l’innovazione tecnologica; Il know how di Tech&Sym affonda le proprie radici nella ricerca e sviluppo delle aziende automotive, che si traduce poi in emozione e esperienze da ricordare per gli appassionati ad ogni livello - Alessio Cicolari, CEO di Tech&Sym