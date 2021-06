Roland Garros, Berrettini al terzo turno, Seppi out

Nessun problema per Matteo Berrettini nel match di secondo turno del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il tennista romano, nono favorito del torneo, ha battuto nettamente in tre set l’argentino Coria, numero 94 Atp: 6-3 6-3 6-2 il punteggio in meno di due ore di gioco.

Si ferma al secondo turno, invece, il cammino di Andreas Seppi al Roland Garros. Il tennista altoatesino è stato sconfitto per 6-4 7-5 7-5 dal sudcoreano Soonwoo Kwon che si giocherà un posto negli ottavi proprio con Berrettini: fra i due nessun precedente.