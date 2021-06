Handbike, terzo posto per Veronica Frosi nel tempio della velocità a Monza

Terzo posto per Veronica Frosi alla 10° edizione della “Int. Handcycling GP Monza PD3R”, organizzata dalla Piccoli Diavoli 3 ruote ASD ONLUS, che si è svolta nel tempio della velocità dell’Autodromo Nazionale di Monza. L’handbiker dello Sport Center Parma e Anmil Sport è arrivata alle spalle di Simona Canipari, campionessa italiana in carica, ed Elisa Pasini vincitrice della Coppa del Mondo 2019. Una buona partenza ha permesso alla Frosi di rimanere in scia alla Pasini che però a circa metà del primo giro ha preso il distacco e l’atleta parmigiana ha poi gestito la gara mantenendo un buon ritmo sulla reggiana Natalia Beliaeva arrivata al 4° posto.

“Sono contenta di com’è andata la gara perché sono riuscita a fare le giuste traiettorie come avevamo provato in allenamento durante la settimana pre-gara – racconta Veronica Frosi-. Tecnicamente poi ho dovuto prendere le misure con il sottopasso dove sono sempre riuscita ai 30km/h per avere la necessaria spinta per la salita e non perdere troppo tempo. Ho invece avuto qualche difficoltà alla parabolica perché c’erano delle folate di vento e patito il primo caldo afoso della giornata.”

Prossime gare:

6 Giugno 2021, 3° Tappa del Giro d’Italia in Handbike, a Reggio Emilia

9 Luglio 2021, Obiettivo Tricolore – La grande staffetta che passerà da Parma per approdare a Reggio Emilia

11 Luglio 2021, Campionati italiani assoluto strada Crono, a Prato