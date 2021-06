Scommesse truccate: la tennista russa Sizikova arrestata alla fine di un match del Roland Garros

Colpo di scena al Roland-Garros, dove ieri sera la tennista russa Yana Sizikova è stata arrestata dopo la fine di un match in doppio con la partner Ekaterina Alexandrova, appena perso contro la coppia Ajla Tomljanovic-Storm Sanders (6/1, 6/1). Il fermo della Sizikova, 26 anni, secondo un’esclusiva di Le Parisien, è stato piuttosto movimentato, con il servizio di sicurezza del torneo che cercava di ostacolare i poliziotti.

La tennista, 101/a mondiale in doppio, è al centro di un’inchiesta aperta lo scorso ottobre dalla procura di Parigi per truffa e corruzione sportiva in una vicenda di scommesse truccate.