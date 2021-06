Roland Garros: Federer avanti ma forse non giocherà contro Berrettini

«Non so se giocherò» negli ottavi di finale del Roland Garros contro Matteo Berrettini. Roger Federer gela le attese dopo essersi qualificato battendo il tedesco Dominik Koepfer per 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 7-5 in un match a porte chiuse di tre ore e mezza.

«Devo decidere se continuare a giocare o meno. E’ troppo rischioso continuare a sollecitare il ginocchio? E’ un buon momento per riposarsi?», si è chiesto in conferenza stampa.

Tornato alle competizioni a marzo dopo due operazioni al ginocchio destro nel 2020, Federer, che ad agosto festeggerà i suoi 40 anni, ha fatto di Wimbledon il suo obiettivo prioritario. «Ogni partita devo rivalutare la situazione e vedere la mattina dopo in che stato mi sveglio e come sta il mio ginocchio. E dopo una partita lunga come quella di oggi, è ancora più vero».

Di sicuro saranno invece in campo Jannick Sinner contro sua maestà Rafa Nadal (terzo incontro diretto tra i due, ha sempre vinto il maiorchino) e Lorenzo Musetti al suo primo torneo slam se la vedrà con il numero uno del mondo Nole Djokovic. Continua il magic moment del tennis azzurro