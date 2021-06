Domani in omaggio con la Gazzetta di Parma i lettori troveranno un inserto interamente dedicato agli Europei di calcio che scattano in serata con Italia-Turchia, Le rose delle Nazionali con pregi e difetti, statistiche, caratteristiche dei vari stadi che ospiteranno le gare, storia delle passate edizioni, programmazione delle partite in tv. Insomma, tutto quello che serve per vivere con passione la kermesse.

