Cedacri Giocoparma 3° ai campionati italiani

Venerdì scorso è partita da Parma la squadra maschile Cedacri Sitting Volley Giocoparma per andare ai Campionati Italiani presso Peschiera del Garda.

Sabato gli atleti hanno disputato la prima partita contro il Nola Città dei Gigli ASD, squadra che si è confermata campione di Italia.

La squadra di Parma, non si demoralizza dopo la prima sconfitta e prosegue il campionato vincendo la seconda partita della mattina contro il Fluid Fermana 2 set a 1 qualificandosi, così, per le semifinali primo - quarto posto.

Al pomeriggio i giocatori parmensi scendono in campo contro la squadra di Roma. Cedacrì Sitting Volley Giocoparma ha giocato 5 set con numerosi cambi per problemi di infortunio a un giocatore, fortunatamente nulla di grave ma impedisce alla squadra di giocare una partita come avrebbe voluto. La partita si è conclusa 3 a 2 per la squadra di Roma con pochissimi punti di differenza.

Ed eccoci a domenica, giorno di finali. La squadra della polisportiva Gioco vince contro la squadra ASD Volley Academy Teodoro Cicatelli 3 set a 1 conquistando il gradino più basso del podio.

“Siamo molto contenti – racconta l’allenatore Vincenzo Gagliardi – è la nostra prima esperienza al Campionato Italiano e siamo riusciti a salire sul podio! Alla soddisfazione legata al risultato dei Campionati Italiani, si aggiunge la convocazione di tre nostri atleti per un ritiro con la nazionale nel mese di Luglio.”