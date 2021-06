E' morto Giampiero Boniperti, leggenda del calcio italiano: una vita per la Juventus

E’ morto nella notte a Torino per una insufficienza cardiaca Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus, di cui è stato una bandiera prima come calciatore e poi come dirigente. Lo rende noto la famiglia all’ANSA.

Boniperti, che negli ultimi anni si era ritirato a vita privata, avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata per volere della famiglia.

«Alla Juve posso fare solo un augurio: continuare a vincere perchè, come sapete, rimane sempre l'unica cosa che conta...», aveva raccontato all’ANSA, con una lettera scritta di suo pugno per i suoi novant'anni. Quella frase, «vincere non è importante, è l’unica cosa che conta» è il marchio di fabbrica della Juventus, un mantra e un monito, allo stesso tempo, per chiunque indossi la maglia bianconera.

Giampiero Boniperti quella casacca l’ha portata per 444 partite. Eppure, quando era bambino si sarebbe accontentato - aveva raccontato qualche tempo fa - di portarla «una volta, per essere felice per sempre».

Di vittorie e soddisfazioni alla Juventus ne ha avute tantissime, sul campo, ma soprattutto dietro la scrivania: cinque scudetti da giocatore, nel 'Trio magico' con Charles e Sivori, tutti i trofei possibili, in Italia e nel mondo, nel suo ventennio da presidente.

Nel club bianconero era arrivato a 17 anni, pagato 60mila lire fifty fifty tra la squadra del suo paese, Barengo (Novara), e il Momo che l’aveva tesserato. Ne è uscito 48 anni dopo, quando ha lasciato la presidenza effettiva della Juventus. E' stato presidente dal '71 al '90 e poi, quando fu richiamato dalla famiglia Agnelli, amministratore delegato dal '91 al '94. Dal 2006 era presidente onorario. «La Juve - è un’altra delle sue espressioni più amate - non è soltanto la squadra del mio cuore, è il mio cuore».

Da presidente, lasciava lo stadio alla fine del primo tempo, e seguiva alla radio il secondo; tra le tante sfide quelle più sofferte erano le stracittadine con il Torino, anche se ai granata ha segnato più di ogni altro bianconero: 14 gol (13 in campionato, 1 in Coppa Italia). «Il derby - aveva spiegato, da dirigente - mi consuma, amo troppo la Juve e ho così rispetto della Juve che non può essere altrimenti».

Con i giocatori aveva sempre il coltello dalla parte del manico, ma era lontano il tempo della predominanza dei procuratori. Dopo il Mundial vinto dall’Italia nell’82 in Spagna, aveva messo fuori rosa, perchè avevano chiesto un aumento, nientemeno che Paolo Rossi, Tardelli e Gentile. Una settimana di stop, un’amichevole saltata, prima di essere nuovamente ricevuti da Boniperti, e di firmare il contratto, con la concessione di un piccolo ritocco.

Dei tantissimi calciatori di grido che ha portato alla Juventus, due tra i più amati sono stati Scirea e Del Piero; alla Juve ha fatto venire, dal Milan, un giovane Giovanni Trapattoni con il quale ha condiviso dieci stagioni con i primi successi internazionali. Una scommessa vinta contro gli scettici: con il 'Trap' alla guida, la Juve vinse subito lo scudetto con il record a quota 51, quando le vittorie valevano ancora due punti. E’ stato europarlamentare dal '94 al '99. Ma la sua grande, vera e unica passione è sempre stata la Juventus.

«Giampiero Boniperti per me è stato come un padre: nel calcio a lui devo molto, se non tutto, e la notizia della sua morte per me è un colpo al cuore": Giovanni Trapattoni, al telefono con l’ANSA, racconta il suo dolore per la scomparsa del presidente degli anni d’oro Juve. «'Alla Juve vincere non è la cosa importante ma l’unica cosa che contà è la frase che lo descrive perfettamente - dice, trattenendo la commozione, Trap - Ma dietro quell'apparenza di durezza, che poi era solo rigore etico e un voler esser esigente con gli altri e con se stesso, c'era un presidente pronto a insegnare e a sostenerti, anche nelle sconfitte».

Hanno detto di tutto, di Giampiero Boniperti: di essere avaro in fatto di parole, per esempio. Per noi giornalisti, un difetto imperdonabile. Gli veniva l’orticaria ad avere a che fare con noi e con i "nemici" di fede cittadini, i granata. Eppure tra i suoi grandi amici c'è stato Gian Paolo Ormezzano, torinista sfegatato. Era uno dei pochi con cui si confidava. Qualche volta gli abbiamo telefonato per un parere su un vecchio giocatore, per ricordare un episodio: macchè, ci aveva dribblato con una scusa qualunque. Eppure quando seguivamo la Juve per "Tuttosport" e lui era il presidente, ci trascinava alla Messa, la domenica mattina, lasciando il ritiro. E qualche volta ci invitava nella sua casa di Corso Agnelli, a Torino, davanti allo Stadio Comunale, vicino al posto di lavoro, dove piombava qualche volta improvvisamente. Cestmir Vycpalek, allenatore boemo e zio di Zdenek Zeman, lo chiamava con accento siculo "U principali" e gli telefonava prima di parlare con i giornalisti e comunicare le notizie di giornata. Erano gli anni Settanta ed era stato fatto presidente dal patron bianconero Gianni Agnelli, che lo teneva a rapporto in ora antelucana per sapere tutto della squadra. Perchè Boniperti fu nominato presidente, lo raccontò pubblicamente "l'Avvocato" in occasione di una festa all’Hotel Principe di Piemonte, a Torino: "Lui veniva dalla campagna (era di Barengo, provincia di Novara, dove era nato il 4 luglio 1928, ndr) e quando si affermò come attaccante e segnava molti gol, lo invitai a visitare una mia tenuta, a Volvera. Diede uno sguardo in giro con occhio competente e poi mi fece una richiesta a bruciapelo: perchè non mi paga in mucche, per i miei gol ? Divertito dalla richiesta, acconsentii. Divenne capocannoniere del campionato e un giorno ricevetti la telefonata allarmata del mio fattore, che si lagnava perchè il "geometra" stava depauperando il nostro patrimonio zootecnico. Gli dissi che era nei patti, di premiare i suoi gol con altrettante mucche. E il fattore ribattè: sì, ma lui le sceglie tutte gravide. Per questo l’ho scelto: per la sua astuzia da contadino". Da calciatore Boniperti vinse 5 scudetti (9 da presidente: in totale 14) giocando 443 partite in campionato (469 totali in bianconero) conquistò due Coppe Italia, fu capocannoniere con 27 gol nel campionato 1947-48.

Giocò 38 partite in azzurro, segnando 8 gol. Ma l’episodio che amava ricordare era quello della sua convocazione per la formazione del "Resto" (così si leggeva sul retro dell’orologio donato ai giocatori, era sottinteso "resto del mondo") che giocò a Wembley contro l’Inghilterra nel 1953: si festeggiava il centenario della federazione britannica. Lui era l’unico italiano. Finì 4-4, e Boniperti segnò due gol. Fra gli inglesi c'erano Ramsey, Wright, Matthews e Mortensen, nella rappresentativa "mondiale" Hanappi, Ocwirk, Kubala e Nordahl, oltre che lui. Alla fine, il tecnico inglese Winterbottom dichiarò: "Per fare una grande squadra ci vorrebbero undici Boniperti". Da presidente, Giampiero vinse tutto, anche in campo internazionale. Sotto la sua presidenza giocarono in bianconero Zoff, Platini, Boniek, Del Piero e altri grandi campioni. E Trapattoni -che fu scelto dal "geometra" per la sua serietà- dopo aver fatto una breve esperienza nel Milan, si consigliava con il presidente, prima di fare una mossa.

Con i giocatori bianconeri, Boniperti usava tutta la sua autorità: dopo Perugia, dove la Juve perse lo scudetto, ai bianconeri che si presentarono per rinnovare il contratto, chiedendo un aumento, mostrò il ritaglio di giornale in cui si parlava della sconfitta. E molti firmarono senza dire una parola. Grande, Giampiero, che a tutti diceva di aver la pelle a strisce bianconere. Un piemontese garbato che sapeva tirar fuori le unghie, un attaccante spesso irresistibile, un presidente che scappava dopo il primo tempo dagli stadi prevedendo quasi sempre la vittoria dei bianconeri, un uomo per cui i silenzi valevano più delle parole.