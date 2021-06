1000 Miglia 2021, vittoria finale per l'Alfa 6C 1750 di Andrea Vasco

Arrivo trionfale a Brescia per l’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport con numero di gara 43 dell’equipaggio composto da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli. Al termine della quarta e ultima tappa la splendida due posti del Biscione, costruita nel 1929, ha infatti sfilato sulla pedana di viale Venezia guidando la classifica provvisoria della 39ma edizione della 1000 Miglia. Andrea Vasco, in coppia con il padre Roberto, aveva già vinto l’edizione 2020 della 'Corsa più Bella del Mondò.

Al secondo posto la Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 numero 41 di Andrea Luigi Belometti e Gianluca Bergomim distanziata di soli 56 punti e al terzo la Lancia Lambda Casaro del 1927 numero 24 con a bordo Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli. Appuntamento alle ore 19.00 per la cerimonia di premiazione al Museo 1000 Miglia e le classifiche finali.

