Il Tardini ospiterà la semifinale scudetto fra Panthers e Guelfi

Sarà lo stadio Tardini a ospitare la semifinale casalinga in gara secca dei Panthers, domenica 4 luglio, con ogni probabilità alle ore 16. Nulla da fare per il Lanfranchi, stadio storico dei nero e argento, gentilmente concesso dalla Fir soltanto per la partita di ritorno coi Seamen Milano del 12 giugno. Il presidente dei Panthers, Bonvicini ha ringraziato il presidente crociato, Krause, e il Comune di Parma "per averci concesso di giocare la semifinale nello stadio più glorioso, bello e importante di Parma. Ci sentiamo grati per l'attenzione e il sostegno; faremo onore ai colori della nostra stupenda città. Forza Panthers, forza Parma".

