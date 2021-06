Pole anche al gp di Stiria per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha chiuso le qualifiche in testa, precedendo la Mercedes di Valtteri Bottas che però verrà retrocesso in griglia di tre posizioni e partirà quinto: scatterà quindi in prima fila Lewis Hamilton che ha chiuso con il terzo tempo, ma scavalca il compagno di scuderia penalizzato. Subito dietro la McLaren di Lando Norris, settimo posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Solo 12/a quella di Carlos Sainz.

