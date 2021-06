Giocare a calcio senza vedere: partita dimostrativa contro i campioni dell'Ac Crema

Parlare. Sempre. È la prima regola che viene insegnata a chi vuol cimentarsi nel calcio per non vedenti. Parlare, durante le fasi del gioco, significa infatti segnalare ai compagni la propria presenza nelle vicinanze dell’azione. E poi, naturalmente, sviluppare un altro senso, l’udito, continuamente stimolato in questo caso pure dalle caratteristiche del pallone che, al suo interno, presenta dei sonagli in acciaio, in modo da agevolarne l’individuazione.

Parma «scopre» il calcio per non vedenti, grazie alla presenza dei migliori interpreti di questa disciplina nel nostro Paese: la plurititolata formazione dell’Ac Crema 1908 che, negli ultimi quattro anni ha dominato la scena, vincendo ripetutamente scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e consegnando pure diversi calciatori alla Nazionale azzurra. I ragazzi del Crema sono stati protagonisti di un bel pomeriggio vissuto negli spazi del Campus universitario, accogliendo l’invito di Giocampus e Cus Parma. Per i campioni d’Italia in carica, una partita dimostrativa contro la squadra formata dagli istruttori di Giocampus, scesi in campo rigorosamente bendati, Ma, soprattutto, la voglia di trasmettere l’amore per il calcio e la sana cultura del movimento ad un gruppo di bambini e ragazzi non vedenti, arrivati per l’occasione anche dalla provincia di Modena grazie alla preziosa collaborazione tra Giocampus e l’associazione «Incontatto».

L’immagine più bella della giornata è rappresentata proprio da questi giovanissimi che non hanno mai giocato a calcio in vita loro, ma che pure rispondono con entusiasmo alle sollecitazioni del tecnico di Crema e della Nazionale italiana di calcio per non vedenti Maurizio Bonioli e del dirigente Nico Cavallotto, che insegnano loro come muoversi sul rettangolo verde, a «dialogare» con i compagni e ad indirizzare il pallone. «Il portiere è l’unico giocatore vedente in campo ed ha il compito di guidare la difesa» spiega Cavallotto. «L’allenatore dirige le operazioni della squadra a metà campo, mentre la manovra d’attacco viene supportata da un’altra figura: la guida retroporta, così chiamata perché staziona, appunto, dietro la porta avversaria. Il campo è quello di calcio a 5 – prosegue il dirigente dell’Ac Crema – ma è dotato di sponde laterali, per far sì che la palla possa uscire solo dalla linea di fondo».«Io mi sento un uomo davvero fortunato, nell’aver avuto la possibilità di vivere questa esperienza e di allenare un gruppo così affiatato. È una soddisfazione che va ben oltre le vittorie» afferma mister Bonioli, accanto a Clotilde Putti, istruttrice di orientamento e mobilità per non vedenti. «Essere ciechi non significa non potersi muovere» dice Putti. «La nostra associazione, Incontatto, si occupa proprio di progetti specifici per bambini e ragazzi con disabilità visive e aggiuntive».

Testimonial d’eccezione Daniele Cassioli, pluricampione di sci nautico paralimpico ma impegnato pure nel calcio, con la compagine di Crema. «Giocare a calcio è sempre stato il mio sogno, fin da bambino» confessa Cassioli. «Lo sport deve essere al centro della vita di questi giovani, valorizzandone le abilità. È un insegnamento, questo, che fa bene a tutti».