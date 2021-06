Wimbledon amara per Sinner, avanza Seppi

Primi azzurri in campo a Wimbledon e primi verdetti. Avanza al secondo turno Andreas Seppi che ha battuto il portoghese Joao Sousa con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-5, 6-2. Subito eliminato invece Jannik Sinner. Il diciannovenne altoatesino è stato battuto, in rimonta, dall’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-5, 6-3.

Novak Djokovic, dopo una partenza in sordina, ha vinto il primo match del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il serbo, numero uno del mondo e del seeding, detentore del titolo (conqusitato nel 2019, mentre nel 2020 non si è disputato il Major britannico, causa Covid-19), si è imposto sull'inglese Jack Draper, 253 del ranking internazionale, in gara grazie a una wild card, col punteggio di 4-6 6-1 6-2 6-2. La gara è andata in scena sul campo centrale al coperto, a causa della pioggia insistente caduta su Londra. Djokovic, quest’anno vincitore degli Australian Open e del Roland Garros, è a caccia del "Grande Slam" (o addirittura del "Grande Slam d’oro", aggiungendo ai 4 Major anche i Giochi olimpici). L'impresa di vincere i quattro grandi tornei nell’arco di un’annata è stata centrata l’ultima volta, al maschile, da Rod Laver nel 1969.