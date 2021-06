Larissa Iapichino infortunata: addio Olimpiadi di Tokyo

Brutta sorpresa per la rappresentativa italiana alle Olimpiadi di Tokyo in programma dal 23 luglio: della squadra azzurra non farà parte Larissa Iapichino.

La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May e attualmente allenata dal padre Gianni Iapichino, si è infatti infortunata in modo serio ai campionati italiani dei giorni scorsi di Rovereto.

L'amarezza dell'atleta: "Dura vedersi scivolare di mano il sogno olimpico"

«Sono dispiaciuta ed amareggiata per questa situazione ma cercherò di affrontare il tutto con la mia solita positività e motivazione. Nonostante sia molto giovane, ammetto che non sia facile vedersi scivolare di mano il sogno olimpico ma penso che l’appuntamento sia solo rimandato. O almeno è ciò che continuerò a sognare».

Così Larissa Iapichino, sui social, conferma la notizia, anticipata dall’Ansa, della sua mancata partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo un infortunio agli assoluti di Rovereto, spiega la lunghista su Instagran, le è stata diagnosticata «una distrazione del legamento deltoideo del piede di stacco».