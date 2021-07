Europei, sos tifosi inglesi: aeroporti sorvegliati, stop ai biglietti

Controlli in aeroporti e stazioni ferroviarie della capitale per monitorare l’arrivo di tifosi dall’Inghilterra, blocco della vendita dei biglietti con annullamento dei tagliandi venduti dal 28 giugno e verifiche attente agli ingressi dell’Olimpico e nelle fan zone. E’ massima l'attenzione per la partita di sabato all’Olimpico, alla luce dell’allarme per la variante Delta che anche oggi ha fatto registrare un gran numero di contagi in Gran Bretagna, 28mila, a fronte di appena 22 morti e numeri ridottissimi nelle terapie intensive risultato della campagna vaccinale.

Rafforzati i servizi per verificare il rispetto della quarantena obbligatoria di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito. Per questo saranno potenziate anche le verifiche nelle zone della movida e nei luoghi di attrazione della Capitale. Confermato il contingentamento degli accessi con i varchi in alcune piazze come Campo de' Fiori, Fontana di Trevi e piazza di Spagna. Intanto la Uefa, su proposta del Dipartimento di Pubblica sicurezza, ha disposto il «blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21 di oggi e l'annullamento dei tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalle ore 00 del 28 giugno».

Sono stati disposti rigorosi controlli per verificare il puntale rispetto del provvedimento emesso dalla Uefa.