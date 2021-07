Wimbledon, Fognini ko contro Rublev

Fabio Fognini esce battuto dall’incrocio con Andrey Rublev e l’accesso agli ottavi di Wimbledon rimane un tabù. Per la sesta volta (la quarta di fila) non ha superato il terzo turno del prestigioso torneo sull'erba dell’All England Club. Pur giocando bene, a tratti meglio del russo, n.7 del mondo, Fognini si è arreso dopo quattro set, con il punteggio di 3-6, 7-5, 4-6, 2-6 in 2h59' di gioco. Un risultato che, al contrario, ha permesso a Rublev di approdare alla seconda settimana per la prima volta in carriera.



Prevedibile il successo del n.1 del ranking Novak Djokovic contro Danis Kudla, statunitense, n.114, superato in tre set. Dopo i primi due archiviati in scioltezza (6-4, 6-3), il campione serbo si è complicato la vita con un passaggio a vuoto all’inizio del terzo, che lo ha portato sotto 3-0 e poi 4-1. A questo punto Djokovic ha ritrovato il suo gioco, è risalito fino al 4 pari, per poi vincere al tiebreak. Lunedì affronterà il cileno Cristian Garin per un posto nei quarti. Djokovic ha raggiunto gli ottavi a Wimbledon per la 13a volta in sedici partecipazioni consecutive dal 2005.

In vantaggio 5-2 nel bilancio dei precedenti con il 23enne moscovita, Fognini è stato il primo a cedere la battuta a zero nell’ottavo game (dopo aver annullato cinque chance all’avversario nel sesto). Un break che ha permesso a Rublev di assicurarsi il primo set. Il russo ha strappato la battuta a Fognini anche nel terzo gioco del secondo e ha difeso il vantaggio fino al 4-2: poi l’azzurro ha infilato tre game di fila mettendo a segno il contro-break nell’ottavo gioco. In vantaggio 5-4, Fognini ha accusato un problema muscolare al polpaccio destro che ha richiesto l’intervento del fisioterapista. Alla ripresa, Rublev ha annullato un set-point e poi è risalito sul 5-5. Puntando sul diritto, Fognini è comunque riuscito a portare a casa il set dell’1-1.

Rublev ha però di nuovo brekkato nel quinto gioco del terzo set, confermando poi il vantaggio (4-2). Nel decimo game Fognini ha salvato un set-point, ha fallito l’occasione per il 5 pari ed il ha ritrovato la prima proprio al momento giusto chiudendo 6-4. Quarto set in discesa per Rublev, con Fognini preda di stanchezza e scoramento, fino al 6-2 finale, che Rublev ha siglato con il 13/o ace.