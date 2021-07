italìa-spagna

50' Olmo mette dentro, ma Di Lorenzo tocca in algolo e evita il peggio

49' Immobile lanciato in contropiede controlla, ma il suo tiro non è perfetto

Primo tempo complicato per l'Italia. Pallino del gioco sui piedi della Spagna (e più ritmo), azzurri costretti alla "vecchia maniera", cioè difesa e contropiede. Ma l'Italia non ha sofferto. Un voto leggermente più alto alla Spagna perchè una superparata di Donnarumma ha negato il gol a Olmo. Occasione, comunque, pareggiata dalla traversa di Emerson allo scadere del tempo.

45' Azione dell'italia. Insigne non trova spazio e tocca per l'inserimento di Emerson. L'azzurro centra la traversa.

40' La Spagna ha ripreso il pallino del gioco. All'Italia non resta che il contropiede

35' Da qualche minuto l'Italia è in avanti. Ma non trova uno spiraglio

28' Italia alle origini: difesa e contropiede

26' Nel cuore dell'area Dani Olmo si gira e spara: Donnarumma respinge.

21' Altra azione in velocità, Emerson riceve pala sulla fascia sinistra, in contropiede, palla a Immobile che non trova spazio e tempo per calciare. Tocco per Barella che, anche lui, trova poco spazio. La Spagna difende bene

15' Barella sbaglia un disimpegno a centrocampo, Ferran ne approfitta per una bordata verso la porta di Donnarumma. A lato.

Primi 10' di gioco, ritmo alto. Bene gli azzurri per gioco e determinazione. Fraseggio della Spagna che tiene in mano il gioco per cercare di far uscire gli azzurri per colpirli.

Al 4' bellissima azione azzurra in contropiede, Immobile per Emerson sulla fascia, tocco a Barella lanciato. Il centrocampista dell'Inter colpisce a giro ma centra il palo. Bandierina alzata, Barella era in fuorigioco.

Inni nazionali da pelle d'oca: a Wembley i 10mila italiani sugli spalti intonano "il canto degli italiani".

C'è Federico Chiesa nella formazione dell’Italia che sta per scendere in campo a Londra contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020. Domenico Berardi si accomoderà quindi in panchina, come contro il Belgio.

La Spagna si schiererà 'a specchiò , pertanto con il 4-3-3, in cui però Luis Enrique non prevede l’utilizzo dall’inizio di Alvaro Morata, che andrà in panchina così come l’altra prima punta Gerard Moreno. E’ un tridente quindi atipico quello spagnolo, con l’esterno Oyarzabal 'falso nuevè e Dani Olmo e Ferran Torres ai lati.

Italia

Gianluigi Donnarumma 21

Giovanni Di Lorenzo 2

Leonardo Bonucci 19

Giorgio Chiellini 3

Emerson 13

Nicolò Barella 18

Jorginho 8

Marco Verratti 6

Federico Chiesa 14

Ciro Immobile 17

Lorenzo Insigne 10

Spagna

Unai Simón 23

César Azpilicueta 2

Eric García 12

Aymeric Laporte 24

Jordi Alba 18

Koke 8

Sergio Busquets 5

Pedri 26

Ferran Torres 11

Mikel Oyarzabal 21

Dani Olmo 19

Grandissima atmosfera a Wembley dove si giocherà Italia-Spagna, gara valida per la semifinale di Euro2020. Nel corso del riscaldamento nello stadio londinese i tifosi hanno cantato 'A far l’amore comincia tù, per omaggiare Raffaella Carrà, vera e propria regina della televisione italiana morta ieri all’età di 78 anni. L’iniziativa è stata avanzata dalla Figc e accolta dall’Uefa. Tutto lo stadio e i calciatori dell’Italia, al termine della canzone, hanno applaudito.