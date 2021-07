I Panthers conosceranno l'avversaria del Superbowl martedì 13

I Panthers dovranno aspettare martedì 13 per conoscere il nome dell'avversaria nel Superbowl che si giocherà sabato 17 a Piacenza. La semifinale Seamen-Ducks era stata infatti rinviata a causa di un caso di positività fra i giocatori laziali.

Sono stati giorni molto complicati per i Ducks Lazio, alle prese con una decisione non facile: rinunciare definitivamente a lottare per il titolo oppure provarci. I dieci giorni di quarantena obbligatoria cui tutta la squadra è costretta lasciavano presagire il peggio, ma l’orgoglio e la determinazione degli atleti coinvolti ha prevalso probabilmente sulla ragione e alla fine la società ha preso la decisione di giocare.

Secondo quanto stabilito dal Giudice Sportivo e in applicazione dell’Art. 12 del Regolamento Disputa Campionati, in caso di rinvio di una partita ufficiale per cause di forza maggiore (quale il contagio da Covid effettivamente è), “in mancanza di altre date utili, la gara dovrà essere riprogrammata infrasettimanalmente nella giornata di mercoledì, salvo accordi diversi tra le squadre”. Con la finale del campionato fissata per sabato 17 luglio, dunque, e con il periodo di quarantena che per i Ducks termina lunedì 12/7, la prima data utile è il 13 luglio.

"Naturalmente nessuno avrebbe voluto un finale di stagione così, ben consci di quanto sia difficile per la seconda squadra finalista dover affrontare due partite a distanza di pochi giorni, ma deve prevalere su tutto il fair play e la consapevolezza che ci troviamo davanti ad una situazione di assoluta straordinarietà. E’ stato difficile ma comunque bellissimo essere riusciti a disputare tutti e tre i nostri campionati, e siamo certi che sia i Seamen Milano, Campioni d’Italia in carica, che i Ducks Lazio, squadra dalla lunga tradizione, sapranno onorare il campo e questo sport al meglio delle loro possibilità" hanno dichiarato i laziali.

Dettagli su campo e orari della semifinale a seguire.