Inghilterra-Danimarca 1-1

Semifinale a Wembley per decidere chi arriverà in finale contro l'Italia. Gli inglesi, grandi favoriti, vanno sotto 1-0 per uno straordinario gol di Damsgaard su punizione. E' la prima rete incassata dagli inglesi in questo Europeo. Ma dopo appena 5' l'autorete di Kjaer (cher anticipa Sterling) rimette in parità l'incontro. Inghilterra vicina al raddoppio nella ripresa.

Fiato sospeso al 74': l'inglese Kane atterrato dalla difesa danese durante un'azione d'attacco; c'è il "controllo per possibile rigore" con il Var ma poi il gioco prosegue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Europei

Inghilterra

Danimarca