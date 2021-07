Wimbledon, Hurkacz fa fuori "sua maestà" Federer in tre set

Roger Federer "detronizzato" a Londra. Il tennista elvetico, otto volte vincitore a Wimbledon, è uscito di scena nei quarti di finale del singolare maschile della terza prova stagionale del Grande Slam. Sul campo centrale dell’All England Club, che più volte gli ha sorriso, il 39enne svizzero, ex numero uno del mondo e vincitore in carriera di 20 prove Major, si è arreso di fronte al polacco Hubert Hurkacz, 14esimo favorito del tabellone, col punteggio di 6-3 7-6 (4) 6-0. Da capire se è stata l’ultima uscita della carriera per "King" Roger Federer sui prestigiosi prati londinesi. Hurkacz venerdì giocherà la sua prima semifinale in una prova Major. Aspetta il vincente del match fra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime.

