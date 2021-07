Per niente male... Brasile e Argentina si sfidano per la Coppa America

Brasile e Argentina si contenderanno domenica prossima, al Maracanà di Rio de Janeiro, l’edizione numero 47 della Coppa America. La storia sorride a Neymar e compagni visto che il bilancio globale parla di 44 vittorie brasiliane, 39 argentine e 22 pareggi ma in Coppa è la Seleccion a essere in vantaggio per 14 successi a 10.

I verdeoro campioni in carica sono i grandi favoriti per gli esperti di Sisal Matchpoint visto che la loro vittoria è data a 2,10 rispetto al 4,00 dell’Albiceleste con il pareggio a 3,10. Gli ultimi cinque incroci hanno visto andare a segno solo una delle due squadre: così il No Goal, a 1,75, si fa preferire leggermente al Goal, dato a 2,00. Un classico risultato di 2-0 per il Brasile si gioca a 9,25 mentre lo stesso punteggio per l'Argentina pagherebbe 21 volte la posta. Leo Messi è atteso comunque come protagonista assoluto nella finale e ci sono tutte le possibilità che ciò accada poichè il capitano argentino che mette a segno un gol o un assist si gioca a 2,00. Sul fronte opposto però ci sarà il suo grande amico Neymar, maggior indiziato per sbloccare la gara vista la quota di 5,25.