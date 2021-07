Inghilterra-Italia

24' Contropiede dell'Italia, 3 contro 5 ma il passaggio di Insigne per Immobile è da dimenticare

21' Gioco fermo. Jorginho a terra. L'Italia non è pericolosa.

14' Ritmo elevato. Si gioca da una parte e dall'altra. Il vantaggio, comunque, dà più energia agli inglesi. L'Italia ragiona di più.

8' Punizione dal limite per l'Italia, Insigne: alto

2' Traversone dalla destra, Shaw dall'altra parte è in corsa nel cuore dell'area, tiro al volo: gol

Squadre inginocchiate prima dell'inizio della partita: qui applausi da tutto lo stadio.

Inni nazionali, atmosfera da brivdi a Wembley. Peccato per i fischi degli inglesi al nostro "Canto degli italiani". Da non commentare.

Le formazioni

Tafferugli

La polizia britannica ha confermato di essere intervenuta fuori dallo stadio di Wembley, prima della finale degli Europei fra Inghilterra e Italia, per fermare diverse decine di tifosi locali che avevano scavalcato le transenne per entrare nella zona di sicurezza esterna. Si segnala qualche scontro anche in relazione a una zuffa avvenuta fra due gruppi contrapposti di inglesi. Non si registrano però al momento feriti o conseguenze gravi, anche se alcuni video amatoriali hanno mostrato fasi di tensione durante la tentata infiltrazione. Per la polizia, nessuno comunque è finora riuscito a entrare nello stadio senza biglietto.

Party anticipato e qualche primo eccesso per le strade di Londra - attorno allo stadio come alle aree riservate ai fan per la visione dai maxischermi nel cuore della capitale e altrove - nelle ore precedenti la finale fra Italia e Inghilterra di Euro2020.

Molte le scene di affollamento sono state riprese, ad esempio nei dintorni di Leicester Square o di Trafalgar Square, dove i tifosi della nazionale di casa si stanno radunando in gran numero, senza badare a cautele di sorta sul distanziamento o altre precauzioni anti Covid malgrado i contagi alimentati dalla variante Delta. E con birre e altri alcolici che scorrono già da ore.

Il clima è di grande ottimismo, ai limiti della presunzione, fra canti in coro e invocazioni al mantra di un calcio che sarebbe destinato a «tornare a casa» nel Paese in cui è nato come sport moderno. «It's coming home», ripetono quasi tutti ossessivamente. Non manca tuttavia anche la presenza qua e là di drappelli di italiani residenti nel Regno con i simboli tricolore. E neppure qualche prima fibrillazione, seppure al momento episodica e senza gravi conseguenze segnalate. I media riferiscono di alcuni abusi verbali indirizzati da sostenitori dei Bianchi, per lo più alticci, e testimoni dicono di aver visto almeno un paio di gruppetti lanciare oggetti o pietre non lontano da Wembley: in un caso nella direzione di persone identificate come tifosi italiani.