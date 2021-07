It's coming... Rome: la nazionale azzurra (e Berrettini) al Quirinale da Mattarella

La nazionale di calcio campione d’Europa è giunta al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’indomani della finale vinta ai rigori contro l’Inghilterra. I primi a scendere dal pullman sono stati il capitano Giorgio Chiellini e il ct Roberto Mancini, tenendo in mano il trofeo. li azzurri si sono fermati a salutare i tifosi presenti su Via del Quirinale, prima di entrare. "Dedico la Coppa a tutti gli italiani, in particolare a quelli che risiedono all’estero", ha detto il ct azzurro Roberto Mancini, mentre entrava al Quirinale.

Festa azzurra al Colle. I giocatori della nazionale italiana campione d’Europa hanno scandito cori saltando assieme a una folla di alcune centinaia di persone assiepate all’ingresso del Quirinale per salutare la squadra prima dell’incontro con il presidente della Repubblica.

Al Quirinale come sul campo di calcio, gli azzurri campioni d’Europa hanno cantato, senza risparmiare la voce, l’inno nazionale prima dell’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Anche il capo dello Stato ha scandito le parole dell’inno, suonato da una banda militare nei giardini del Quirinale all’inizio della cerimonia, a cui partecipa anche Matteo Berrettini, il primo tennista italiano in finale a Wimbledon. «E' comprensibile». Il ct Roberto Mancini è al Quirinale con i giocatori della Nazionale italiana per incontrare il presidente della repubblica Mattarella e risponde così ai giornalisti che gli chiedono un giudizio sulla mancanza di fair play da parte dei giocatori inglesi dopo la partita. «Dopo una partita così impegnativa risolta solo ai rigori, noi abbiamo vinto a casa loro davanti a 60.000 loro tifosi mentre i nostri erano solo 7 mila. E’ comprensibile», ha risposto pacato Mancini.

«Mai vista una partita così importante. La Nazionale dal vivo, vinta ai rigori, meglio di così non potevo chiedere. E’ mancata solo mia vittoria ma è stata comunque una domenica importante» lo ha detto Matteo Berrettini commentando prima la finale di Wimbledon e poi quella di Wembley di ieri all’arrivo in Quirinale dove sarà riveduto con gli Azzurri dal Presidente della Repubblica Mattarella. Poi ha concluso sulla partita con Djokovic: «E' stata una prima volta importante. Una bellissima esperienza. Peccato per la sconfitta, spero ci saranno altre occasioni.