Serie A 2021/22, ecco il calendario "asimmetrico" - Tutte le partite

Il mantra, tra il serio e il faceto, rimane sempre lo stesso: «Tanto prima o poi dobbiamo affrontarle tutte». Solo che nella Serie A 2021-2022 sarà un pò diverso: affrontare tutte le squadre sì, ma non nello stesso ordine del girone d’andata. E’ stato infatti svelato a Milano il calendario per la prossima stagione, il primo che vedrà protagonista la struttura asimmetrica: 38 giornate di fatto sorteggiate singolarmente, con le partite del ritorno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine, sia come composizione all’interno dello stesso turno.

Si parte il weekend del prossimo 22 agosto (conclusione fissata il 22 maggio 2022, in mezzo cinque turni infrasettimanali, cinque pause per le nazionali e la sosta natalizia dal 23 dicembre al 5 gennaio), con l’Inter campione in carica che esordirà in casa contro il Genoa per poi andare a Verona contro l’Hellas, mentre al 'ritornò avrà prima il Bologna in trasferta e poi la Lazio in casa. Sarà comunque un avvio di campionato ad agosto non troppo complesso per Simone Inzaghi, all’esordio sulla panchina dei nerazzurri, mentre decisamente più inside nasconderà l’inizio di stagione di Juve e Milan: i bianconeri partiranno con Udinese (in trasferta) ed Empoli (in casa) prima di affrontare Napoli e lo stesso Milan, mentre i rossoneri troveranno Lazio e i bianconeri dopo l’inizio contro Sampdoria e Cagliari. Sfida interessante invece all’esordio per la Roma di Josè Mourinho, che ospiterà la Fiorentina all’Olimpico, mentre il Napoli di Spalletti aprirà la stagione con il Venezia in casa e l’Atalanta di Gasperini incrocerà il Torino di Juric.

Protagonisti saranno infatti soprattutto gli allenatori, visti i tanti incroci particolari e storici. A partire, da esempio, dalla prima sfida ufficiale di Mourinho contro l’Inter dopo il Triplete, nel weekend del 5 dicembre all’Olimpico (16/a giornata), mentre il suo ritorno a San Siro è fissato per il 24 aprile, alla 34/a. Ma particolari saranno anche le sfide che metteranno di fronte Maurizio Sarri da tecnico della Lazio alle sue ex squadre Juventus (13/a giornata a Roma e 37/a a Torino) e Napoli (14/a al San Paolo e 27/a all’Olimpico), Luciano Spalletti da allenatore del Napoli a Roma (alla nona all’Olimpico e alla 33/a al San Paolo) e Inter (alla 13/a a San Siro e alla 25/a in casa), così come il ritorno di Simone Inzaghi nella Capitale contro la Lazio nell’8/o turno.

Saranno invece quattro i derby in programma: si parte con Lazio-Roma (sesta giornata di andata e ritorno alla 30/a giornata), seguito da Torino e Juventus (settima e 26/a giornata), mentre Milan-Inter si disputerà nella dodicesima giornata (ritorno nel 24/o turno) e Genoa-Sampdoria andrà in scena alla 18/a giornata (con ritorno alla 35/a). Tra i big match, invece, Inter-Juventus è in calendario alla nona giornata, con il ritorno fissato invece per la 31/a in casa dei bianconeri. Per la squadra di Allegri, inoltre, non sarà morbido non solo l’inizio ma nemmeno il finale di campionato, visto che negli ultimi due turni Cristiano Ronaldo e compagni troveranno Lazio in casa e Fiorentina al Franchi.

Questo il calendario di Serie A, stagione 2021-2022 1ª Giornata (22 ago 2021) Bologna - Salernitana Cagliari - Spezia Empoli - Lazio Verona - Sassuolo Inter - Genoa Napoli - Venezia Roma - Fiorentina Sampdoria - Milan Torino - Atalanta Udinese - Juventus 2ª Giornata (29 ago 2021) Atalanta - Bologna Fiorentina - Torino Genoa - Napoli Verona - Inter Juventus - Empoli Lazio - Spezia Milan - Cagliari Salernitana - Roma Sassuolo - Sampdoria Udinese - Venezia 3ª Giornata (12 set 2021) Atalanta - Fiorentina Bologna - Verona Cagliari - Genoa Empoli - Venezia Milan - Lazio Napoli - Juventus Roma - Sassuolo Sampdoria - Inter Spezia - Udinese Torino - Salernitana

4ª Giornata (19 set 2021) Empoli - Sampdoria Genoa - Fiorentina Verona - Roma Inter - Bologna Juventus - Milan Lazio - Cagliari Salernitana - Atalanta Sassuolo - Torino Udinese - Napoli Venezia - Spezia 5ª Giornata (22 set 2021) Atalanta - Sassuolo Bologna - Genoa Cagliari - Empoli Fiorentina - Inter Milan - Venezia Roma - Udinese Salernitana - Verona Sampdoria - Napoli Spezia - Juventus Torino - Lazio 6ª Giornata (26 set 2021) Empoli - Bologna Genoa - Verona Inter - Atalanta Juventus - Sampdoria Lazio - Roma Napoli - Cagliari Sassuolo - Salernitana Spezia - Milan Udinese - Fiorentina Venezia - Torino

7ª Giornata (03 ott 2021) Atalanta - Milan Bologna - Lazio Cagliari - Venezia Fiorentina - Napoli Verona - Spezia Roma - Empoli Salernitana - Genoa Sampdoria - Udinese Sassuolo - Inter Torino - Juventus 8ª Giornata (17 ott 2021) Cagliari - Sampdoria Empoli - Atalanta Genoa - Sassuolo Juventus - Roma Lazio - Inter Milan - Verona Napoli - Torino Spezia - Salernitana Udinese - Bologna Venezia - Fiorentina 9ª Giornata (24 ott 2021) Atalanta - Udinese Bologna - Milan Fiorentina - Cagliari Verona - Lazio Inter - Juventus Roma - Napoli Salernitana - Empoli Sampdoria - Spezia Sassuolo - Venezia Torino - Genoa

10ª Giornata (27 ott 2021) Cagliari - Roma Empoli - Inter Juventus - Sassuolo Lazio - Fiorentina Milan - Torino Napoli - Bologna Sampdoria - Atalanta Spezia - Genoa Udinese - Verona Venezia - Salernitana 11 ª Giornata (31 ott 2021) Atalanta - Lazio Bologna - Cagliari Fiorentina - Spezia Genoa - Venezia Inter - Udinese Roma - Milan Salernitana - Napoli Sassuolo - Empoli Torino - Sampdoria Verona - Juventus 12ª Giornata (07 nov 2021) Cagliari - Atalanta Empoli - Genoa Juventus - Fiorentina Lazio - Salernitana Milan - Inter Napoli - Verona Sampdoria - Bologna Spezia - Torino Udinese - Sassuolo Venezia - Roma

13ª Giornata (21 nov 2021) Atalanta - Spezia Bologna - Venezia Fiorentina - Milan Genoa - Roma Inter - Napoli Lazio - Juventus Salernitana - Sampdoria Sassuolo - Cagliari Torino - Udinese Verona - Empoli 14ª Giornata (28 nov 2021) Cagliari - Salernitana Empoli - Fiorentina Juventus - Atalanta Milan - Sassuolo Napoli - Lazio Roma - Torino Sampdoria - Verona Spezia - Bologna Udinese - Genoa Venezia - Inter 15ª Giornata (01 dic 2021) Atalanta - Venezia Bologna - Roma Fiorentina - Sampdoria Genoa - Milan Inter - Spezia Lazio - Udinese Salernitana - Juventus Sassuolo - Napoli Torino - Empoli Verona - Cagliari

16ª Giornata (05 dic 2021) Bologna - Fiorentina Cagliari - Torino Empoli - Udinese Juventus - Genoa Milan - Salernitana Napoli - Atalanta Roma - Inter Sampdoria - Lazio Spezia - Sassuolo Venezia - Verona 17ª Giornata (12 dic 2021) Fiorentina - Salernitana Genoa - Sampdoria Inter - Cagliari Napoli - Empoli Roma - Spezia Sassuolo - Lazio Torino - Bologna Udinese - Milan Venezia - Juventus Verona - Atalanta 18ª Giornata (19 dic 2021) Atalanta - Roma Bologna - Juventus Cagliari - Udinese Fiorentina - Sassuolo Lazio - Genoa Milan - Napoli Salernitana - Inter Sampdoria - Venezia Spezia - Empoli Torino - Verona

19ª Giornata (22 dic 2021) Empoli - Milan Genoa - Atalanta Inter - Torino Juventus - Cagliari Napoli - Spezia Roma - Sampdoria Sassuolo - Bologna Udinese - Salernitana Venezia - Lazio Verona - Fiorentina 20ª Giornata (06 gen 2022) Atalanta - Torino Bologna - Inter Fiorentina - Udinese Juventus - Napoli Lazio - Empoli Milan - Roma Salernitana - Venezia Sampdoria - Cagliari Sassuolo - Genoa Spezia - Verona 21ª Giornata (09 gen 2022) Cagliari - Bologna Empoli - Sassuolo Genoa - Spezia Inter - Lazio Napoli - Sampdoria Roma - Juventus Torino - Fiorentina Udinese - Atalanta Venezia - Milan Verona - Salernitana

22ª Giornata (16 gen 2022) Atalanta - Inter Bologna - Napoli Fiorentina - Genoa Juventus - Udinese Milan - Spezia Roma - Cagliari Salernitana - Lazio Sampdoria - Torino Sassuolo - Verona Venezia - Empoli 23ª Giornata (23 gen 2022) Cagliari - Fiorentina Empoli - Roma Genoa - Udinese Inter - Venezia Lazio - Atalanta Milan - Juventus Napoli - Salernitana Spezia - Sampdoria Torino - Sassuolo Verona - Bologna 24ª Giornata (06 feb 2022) Atalanta - Cagliari Bologna - Empoli Fiorentina - Lazio Inter - Milan Juventus - Verona Roma - Genoa Salernitana - Spezia Sampdoria - Sassuolo Udinese - Torino Venezia - Napoli

25ª Giornata (13 feb 2022) Atalanta - Juventus Empoli - Cagliari Genoa - Salernitana Lazio - Bologna Milan - Sampdoria Napoli - Inter Sassuolo - Roma Spezia - Fiorentina Torino - Venezia Verona - Udinese 26ª Giornata (20 feb 2022) Bologna - Spezia Cagliari - Napoli Fiorentina - Atalanta Inter - Sassuolo Juventus - Torino Roma - Verona Salernitana - Milan Sampdoria - Empoli Udinese - Lazio Venezia - Genoa 27ª Giornata (27 feb 2022) Atalanta - Sampdoria Empoli - Juventus Genoa - Inter Lazio - Napoli Milan - Udinese Salernitana - Bologna Sassuolo - Fiorentina Spezia - Roma Torino - Cagliari Verona - Venezia

28ª Giornata (06 mar 2022) Bologna - Torino Cagliari - Lazio Fiorentina - Verona Genoa - Empoli Inter - Salernitana Juventus - Spezia Napoli - Milan Roma - Atalanta Udinese - Sampdoria Venezia - Sassuolo 29ª Giornata (13 mar 2022) Atalanta - Genoa Fiorentina - Bologna Lazio - Venezia Milan - Empoli Salernitana - Sassuolo Sampdoria - Juventus Spezia - Cagliari Torino - Inter Udinese - Roma Verona - Napoli

30ª Giornata (20 mar 2022) Bologna - Atalanta Cagliari - Milan Empoli - Verona Genoa - Torino Inter - Fiorentina Juventus - Salernitana Napoli - Udinese Roma - Lazio Sassuolo - Spezia Venezia - Sampdoria 31ª Giornata (03 apr 2022) Atalanta - Napoli Fiorentina - Empoli Juventus - Inter Lazio - Sassuolo Milan - Bologna Salernitana - Torino Sampdoria - Roma Spezia - Venezia Udinese - Cagliari Verona - Genoa 32ª Giornata (10 apr 2022) Bologna - Sampdoria Cagliari - Juventus Empoli - Spezia Genoa - Lazio Inter - Verona Napoli - Fiorentina Roma - Salernitana Sassuolo - Atalanta Torino - Milan Venezia - Udinese

33ª Giornata (16 apr 2022) Atalanta - Verona Cagliari - Sassuolo Fiorentina - Venezia Juventus - Bologna Lazio - Torino Milan - Genoa Napoli - Roma Sampdoria - Salernitana Spezia - Inter Udinese - Empoli 34ª Giornata (24 apr 2022) Bologna - Udinese Empoli - Napoli Genoa - Cagliari Inter - Roma Lazio - Milan Salernitana - Fiorentina Sassuolo - Juventus Torino - Spezia Venezia - Atalanta Verona - Sampdoria 35ª Giornata (01 mag 2022) Atalanta - Salernitana Cagliari - Verona Empoli - Torino Juventus - Venezia Milan - Fiorentina Napoli - Sassuolo Roma - Bologna Sampdoria - Genoa Spezia - Lazio Udinese - Inter



36ª Giornata (08 mag 2022) Fiorentina - Roma Genoa - Juventus Inter - Empoli Lazio - Sampdoria Salernitana - Cagliari Sassuolo - Udinese Spezia - Atalanta Torino - Napoli Venezia - Bologna Verona - Milan 37ª Giornata (15 mag 2022) Bologna - Sassuolo Cagliari - Inter Empoli - Salernitana Juventus - Lazio Milan - Atalanta Napoli - Genoa Roma - Venezia Sampdoria - Fiorentina Udinese - Spezia Verona - Torino

38ª Giornata (22 mag 2022) Atalanta - Empoli Fiorentina - Juventus Genoa - Bologna Inter - Sampdoria Lazio - Verona Salernitana - Udinese Sassuolo - Milan Spezia - Napoli Torino - Roma Venezia - Cagliari