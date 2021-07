Il saluto di Pizzarotti e Bosi ai parmigiani che andranno a Tokyo

È stato un momento particolarmente significativo: ai giovani parmigiani l’abbraccio di tutta la città, in vista della sfida che li vedrà protagonisti nel Paese asiatico. Un momento emozionante in cui Sindaco e Vice hanno rivolto gli auguri ai presenti ed a coloro che, per impegni già assunti, non hanno potuto partecipare.

Al saluto hanno preso parte: Tobia Bocchi classificatosi per il salto in lungo triplo; Edoardo Scotti per i 400 metri piani, Sara Fantini per il lancio del martello e Ayomide Folorunso staffetta 4x100. Per le Paralimipiadi, Giulia Ghiretti specialità 100 metri rana e 50 farfalla e Fabio Ormindelli, secondo allenatore della Nazionale Italiana femminile di Sitting Volley.

L’abbraccio è andato anche agli altri atleti che si sono classificati ma che non hanno potuto partecipare al momento: Luca Vettori pallavolo; Yassine El Fathaoui maratoneta.