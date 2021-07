Positiva al covid, Tokyo "perde" la stellina del tennis Coco Gauff

La promessa del tennis Usa Coco Gauff ha annunciato di dover rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo per essere risultata positiva al Covid-19. «Sono così delusa di condividere la notizia che sono risultata positiva al Covid e per questo non potrò andare a Tokyo - ha twittato la 17enne, n,25 al mondo -. E’ sempre stato un mio sogno rappresentare gli Usa alle Olimpiadi e spero che ci saranno possibilità per me di realizzarlo in futuro».

Si tratta dell’ennesimo forfait per il torneo olimpico di tennis, cui hanno già rinunciato tra le donne Serena Williams, Victoria Azarenka, Angelique Kerber e Bianca Andreescu, tra gli uomini Roger Federer, Rafael Nadal e anche Matteo Berettini. Hanno deciso di partecipare, invece, i numeri uno del mondo Novak Djokovic e Ashleigh Barty intendono giocare entrambi.

«Voglio augurare buona fortuna al Team Usa e Giochi sicuri per ogni olimpionico e per l’intera famiglia olimpica», ha scritto ancora Gauff