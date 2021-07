Jacobs migliora il record italiano nei 100: vince la batteria in 9"94

«Sento tutto il tifo dell’Italia": così ai microfoni Rai Marcell Jacobs dopo aver vinto la sua batteria a Tokyo 2020 in 9''94, nuovo record italiano dei 100 metri che migliora il 9''95 che aveva fatto registrare lo scorso 13 maggio a Savona. «Domani - ha aggiunto l’azzurro - è un’altra gara, un altro giorno. Da una vita che sto sognando tutto questo: ora sono consapevole del mio percorso, si iniziano a vedere i risultati» Sul record italiano, ha aggiunto che non se l'aspettava, «alla fine ho controllato». Passa il turno anche Filippo Tortu, quarto in batteria ma ripescato per il tempo.