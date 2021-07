Nespoli arco d'argento, Quadarella e Testa di bronzo, avanza l'Italbasket, deludono judo e tiro a volo. Un'altra medaglia per San Marino

Il super sabato ai Giochi Olimpici si è aperto una medaglia di bronzo per l’Italia. Dopo la delusione dei 1.500, Simona Quadarella ha saputo trovare le energie fisiche e soprattutto mentali per reagire e conquistare in rimonta il terzo posto negli 800 dominati, come da pronostico, dall’americana Kathleen Ledecky davanti alla sorprendente australiana Titmus. "Dovevo tornare a casa con il sorriso, dovevo prendere questa medaglia e ce l’ho fatta - ha raccontato una felicissima Simona Quadarella - Ci ho messo cuore e anima, ma ho anche fatto una gara con la testa. Ho visto la gara di Paltrinieri e mi ha messo i brividi. 'Se ce l’ha fatta Greg con la mononucleosi - ho pensato - ce la posso fare anche io con la gastroenterite. Questo bronzo vale più di qualsiasi altra cosa, dopo tanti anni di lavoro". Nella penultima giornata di gare all’Acquatics Centre è arrivato anche il quarto posto della staffetta mista mixed e la qualificazione di Lorenzo Zazzeri alla finale dei 50 stile con il 7° tempo. Domani le ultime speranze azzurre nel nuoto con Paltrinieri nei 1.500 e le staffette 4x100.

NESPOLI ARCO D'ARGENTO - Mauro Nespoli ha conquistato la medaglia d'argento nel tiro con l'arco individuale. Nella finale è stato sconfitto dal 22enne turco Gazos che è stato infallibile nel set finale.

ITALBASKET AI QUARTI - L’Italbasket è ai quarti di finale del torneo olimpico. Nella terza giornata del gruppo B, gli azzurri di Meo Sacchetti hanno battuto la Nigeria con il punteggio di 80-71 con questi parziali: 29-17, 40-39, 56-63. Cinque giocatori in doppia cifra per l’Italia: Melli 15 punti, Mannion 14, Polonara 13, Fontecchio 12 e Tonut 10. L’Italia tornerà in campo martedì per giocarsi un posto in semifinale.

BRONZO PER LA TESTA - "Questa medaglia ha un grande significato, è importante, ci sono anni di lavoro e sacrifici alle spalle". Lo ha dichiarato la pugile azzurra Irma Testa, in zona mista dopo la sconfitta nella semifinale che le ha comunque regalato la medaglia di bronzo. "Negli ultimi anni ho cercato di non sbagliare nulla, di non lasciare nulla al caso, e penso di averlo fatto. Non è bastato, magari serve qualche anno non lo so. Penso di avere fatto tutto quasi perfetto. Parigi? Mancano ancora tanti anni, adesso voglio gioire di questa medaglia, tornando a casa penseremo al futuro" ha detto l’atleta napoletana, che entra nella storia per essere la prima donna a vincere una medaglia nel pugilato. "Prima non avevo realizzato bene, raggiunta la semifinale pensi alla finale, non ho gioito davvero tanto, adesso voglio realizzare di aver vinto questa medaglia che rappresenta troppo, tantissimo. Dedica? A tutti quelli che mi sono stato vicini, al mio maestro che sa davvero cosa abbiamo passato".

VELA, MEDAGLIA DI LEGNO - Marta Maggetti conferma il 4° posto finale nella regata olimpica del windsurf RS:X. L’azzurra ha chiuso in quarta posizione anche la Medal Race dietro le tre atlete che si sono divise il podio. Oro alla cinese Lu, argento alla francese Picon, bronzo alla britannica Wilson. Sfuma invece la medaglia per Camboni nel windsurf: l'azzurro era partito in testa nella medal race ma la giuria lo ha fermato per una partenza anticipata.

ARGENTO PER SAN MARINO NEL TIRO - Il tiro a volo targato San Marino non finisce di stupire. Dopo lo storico bronzo di due giorni fa conquistato da Alessandra Perilli nel trap, il primo nella storia per la Repubblica del Titano, arriva anche l’argento nel mixed team con Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Nella finale a due contro la Spagna, infatti, la coppia sammarinese ha perso 41-40. Bronzo agli Stati Uniti, vincenti nella finalina sulla Slovacchia. In precedenza, delusione per l’Italia: un ottimo Mauro De Filippis (74/75) non è bastato perchè Jessica Rossi ha colpito soltanto 67 piattelli su 75, relegando la squadra azzurra al 12° posto e quindi fuori dalle finali.

GOLF, MIGLIOZZI UNDICESIMO, OGGI L'ULTIMO GIRO - Nel torneo di golf buona prestazione di Guido Migliozzi che resta in undicesima posizione parziale ma perde terreno dalle prime posizioni. Migliozzi ha girato in -3 portandosi a -9 per il torneo. In testa c'è sempre l'americano Xander Schauffele con -14, alle sue spalle il vincitore del Masters il giapponese Matsuyama con -13, al terzo posto l'inglese Paul Casey e il messicano Ortiz con -12. Per vincere una medaglia quindi Migliozzi domani dovrà recuperare 4 colpi. Buono il giro di Renato Paratore (-4) che però è lontanissimo dai primi con un totale di -5.



Subito eliminata l’Italia di judo nella gara mista a squadre, sconfitta 4-3 da Israele. Ancora deludente la portabandiera Jessica Rossi, che nel mixed team del trap colpisce soltanto 67 piattelli su 75 condannando l’Italia al 12° posto (un ottimo 74/75 invece per De Filippis). Nell’atletica grande risultato per Daisy Osakue: con 63,66 l’azzurra ha eguagliato il record italiano italiano di lancio del disco qualificandosi per la finale con la 5^ misura. Passano in semifinale Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli, Linda Olivieri e Yadisleidis Pedroso nei 400 ostacoli.