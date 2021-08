La fidentina Sara Fantini in finale nel martello

La fidentina Sara Fantini, 23enne, si è classificata per la finale del martello donne con la misura di 71,68 che le è valso il 12° posto complessivo e quindi l’ammissione alla sfida in cui le migliori si giocheranno le medaglie.

«Per me era già un sogno stare qui - il commento di Sara -, figurarsi fare la finale, è la ciliegina sulla torta. E' fantastico, sapevo di stare bene quando siamo arrivate qui, lo sentivo, però un conto è dire di stare bene, un altro è venire qui alle nove di mattina e fare le qualifiche, che sono sempre difficili da affrontare, soprattutto a livello mentale». «In più io non sono una persona mattiniera - aggiunge - e oggi mi sono ritrovata un po' in crisi, però l’ho gestita bene perché, nonostante il caldo e nonostante tutto, continuavo a ripetermi che meritavo di stare qui. E alla fine ce l’ho fatta».

Qualificata alla finale del martello donne, con il terzo posto nella pool B, l’americana Gwen Berry, 32enne di Houston conosciuta anche come attivista di BlackLivesMatter e per i suoi gesti sul podio, come quando ai Panamericani di Lima 2019 alzò il pugno 'alla Tommie Smith' e per questo venne squalificata un anno dalla sua federazione. Ai Trials, dove si è piazzata terza guadagnandosi il posto per Tokyo, non si è girata verso la bandiera, rimanendo immobile in posizione frontale.