Nuoto, staffetta maschile di bronzo. Medaglia sicura dalla vela. Il crollo degli schermidori. La Fantini in finale, Scotti eliminato

Una gioia e una delusione aprono la nona giornata dell’Italia Team ai Giochi Olimpici di Tokyo. La gioia è arrivata dall’Acquatics Center, con uno splendido bronzo conquistato dai ragazzi della 4x100 mista. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno alzato bandiera bianca soltanto di fronte agli imbattibili Stati Uniti, medaglia d’oro col nuovo record del mondo, e alla Gran Bretagna. "Una bellissima staffetta, nella mista abbiamo sempre qualcosa in più l’ultimo giorno di gara. C'è grande unione nel gruppo", hanno esultato gli azzurri in coro facendo un bel regalo a Martinenghi per il suo 22° compleanno. Grande orgoglio ma niente medaglia, invece, per Gregorio Paltrinieri, condizionato dal difficile recupero dalla mononucleosi. "Ho fatto di tutto ma oggi non è bastato. Ero stanchissimo - ha ammesso l’azzurro, che ha chiuso al 4° posto - Non potevo fare niente di più, non ho niente da recriminare. Mi dispiace solo non essere al massimo della forma, ma avrò modo in futuro di rifarmi".



Paltrinieri tornerà in acqua giovedì per la 10 km di fondo, mentre per Federica Pellegrini l’esperienza olimpica è terminata con la staffetta 4x100 mista femminile, chiusa dalle azzurre al 6° posto. "Dovrò metabolizzare tutto a bocce ferme, ma sono molto contenta della decisione che ho preso - ha raccontato la veneta - E' il momento giusto e sono molto serena per quello che mi aspetta dopo, anzi non vedo l’ora che inizi. Poi sicuramente arriverà anche la malinconia, magari a fine anno quando mi fermerò davvero del tutto, ma sono serena". A completare i risultati del nuoto è arrivato il 7° posto di Lorenzo Zazzeri nei 50 stile.

La grande delusione della giornata ha invece riguardato nuovamente la scherma, che ha chiuso un’Olimpiade avara di soddisfazioni (3 argenti e 2 bronzi) con l’eliminazione della squadra di fioretto maschile al primo turno contro il Giappone (45-43). "Per me è un incubo - ha confessato Giorgio Avola, che ha sostituito l'infortunato Cassarà - Il livello è aumentato in tutto il mondo, ma oggi siamo molto delusi". "E' una delusione totale - ha ammesso Alessio Foconi - analizzeremo cosa è successo".



"La scherma è andata decisamente male - ha ammesso il presidente del Coni Giovanni Malagò - Oggi era l’ultimo giorno per fare qualcosa di importante e invece ci amareggia tanto non essere neanche in zona medaglia. Questo sicuramente comporterà delle riflessioni. Dal nuoto invece notizie molto buone: dopo la strepitosa medaglia nella 4x100 stile libero è arrivato anche questo bronzo nella 4x100 mista, termometro della forza di una squadra molto eclettica. Faccio i complimenti ai ragazzi e alla federazione, davvero un ottimo lavoro".

A chiudere il mattino giapponese sono arrivate le qualificazioni di Sara Fantini nella finale del lancio del martello e di Davide Re nelle semifinali dei 400, mentre Edoardo Scotti è stato eliminato.