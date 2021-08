Olimpiadi, Tamberi è medaglia d'oro nel salto in alto

Gianmarco Tamberi è medaglia d'oro in alto, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. a pari merito con il qatariota Barshim. Entrambi hanno saltato 2,37 senza nessun errore e poi hanno sbagliato entrambi quota 2,39. Festa d’oro per Gianmarco Tamberi. L'azzurro, dopo aver vinto la medaglia più nobile nel salto in alto delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a parimerito con Mutaz Barshim, esulta e piange di fronte al gesso dell’infortunio che lo costrinse a rinunciare all’Olimpiade di Rio 2016. Sul gesso, campeggia ancora la scritta 'Road to Tokyo 2020', col 2020 cancellato e sotto aggiunto '2021' .

