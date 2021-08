Basket olimpico, Durant sale in cattedra: Usa in semifinale, battuta la Spagna. Avanti anche la Slovenia. Alle 10:20 Italia-Francia

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Ruggiero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d’oro nella classe mista Nacra 17 della vela. Gli azzurri hanno chiuso la Medal Race al sesto posto. Per l’Italia è la quinta medaglia d’oro ai Giochi giapponesi. E’ una medaglia storica quella di Ruggero Tita e Caterina Banti nella classe Nacra 17 della vela. Si tratta infatti del primo oro olimpico 'misto', cioè di un team formato da uomini e donne, vinto dall’Italia alle Olimpiadi. In precedenza l’Italia aveva conquistato un argento a Mosca 1980 nel concorso completo dell’equitazione.

Per quanto riguarda Tita è anche il primo oro olimpico vinto da un atleta della provincia di Trento nei Giochi estivi.

Il quartetto italiano della prova di ciclismo su pista inseguimento ha ottenuto la qualificazione alla finale per l’oro delle Olimpiadi di Tokyo stabilendo il nuovo record del mondo della specialità in 3'42''.307, migliorando il precedente record dalla Danimarca in 3'44.672 che risaliva al 2020.

La finale è in programma domani.

Gli Stati Uniti approdano in semifinale del torne olimpico di basket battendo la Spagna di Sergio Scariolo con il punteggio di 95-81. Gara in equilibrio fino alla fine del primo tempo (43-43), poi il cambio di marcia degli States trascinati da Kevin Durant che hanno scavato il solco nel punteggio. Non sono bastati alla squadra di Scariolo i 38 punti di Rubio. Dall’altra parte 29 punti di Kevin Durant. In precedenza, la Slovenia aveva battuto la Germania 94-70 approdando come prima tra le prime quattro del torneo giapponese. In semifinale incontreranno la vincente di Italia-Francia.

Notte di grande atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con lo spettacolo dei 400 metri ostacoli. Ad arrivare prima di tutti è stato il norvegese Kartsen Warholm, che con 45''94 ha migliorato il suo precedente record del mondo di 46''70 (fatto registrare lo scorso 1 luglio) ed è il primo uomo quindi ad abbattere il muro dei 46 secondi. Argento allo statunitense Rai Benjamin, con 46''12, quindi ben al di sotto del precedente record del mondo. Bronzo al brasiliano Alison Dos Santos in 46''72, meglio anche del precedente record olimpico di 46''78 dell’americano Kevin Young di Barcellona 1992. In gara c'era anche Alessandro Sibilio, che però non è riuscito ad andare oltre l’ultimo posto.

Soddisfazione per l’azzurro, il cui bilancio è più che positivo: «Ho fatto una grande Olimpiade - ha detto Sibilio ai microfoni Rai - L’ultimo sogno che mi rimaneva era la medaglia ma con questi fenomeni davanti era impossibile, è stata una delle più grandi gare della storia dell’atletica. Gimbo e Marcell? E’ un nuovo inizio di un’atletica azzurra che a Parigi farà grandi cose». Ciò che tenterà di fare all’ora di pranzo Fausto Desalu, che nella notte ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dei 200 metri. L’azzurro ha chiuso la sua batteria al secondo posto con 20''29: «E' un buon tempo - ha detto Desalu - fatto di mattina e con questa umidità. Ora l'unica cosa che voglio fare è tornare al Villaggio per recuperare le energie in vista della vera sfida». E’ stato invece eliminato l’altro azzurro in gara, Antonio Infantino (20''90). Conquistano la qualificazione alle finale del salto triplo, Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje. Dallavalle ha chiuso le qualificazioni al settimo posto con la misura di 16,99 metri, Ihemeje al nono con 16,88. E’ stato invece eliminato invece Tobia Bocchi, primo degli esclusi dalla finale con con 16,78 metri.

In parallelo, nella canoa sprint Francesca Genzo non è riuscita ad andare oltre il settimo posto la finale del K1 200 metri vinta dalla neozelandese Carrington, argento alla spagnola Portela, bronzo alla danese Jorgensen.

Tra le squadre azzurri in corsa, anche il Settebello di Sandro Campagna, che domani affronterà i campioni olimpici in carica della Serbia: «Queste sono le partite decisive dove bisogna dare tutto e lasciarsi andare, senza giocare col braccino», ha avvertito il ct azzurro.

Sfuma il sogno del podio per le azzurre nell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista. Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini sono state sconfitte dalla Germania e sono rimaste escluse anche dalla finale per il bronzo perchè hanno chiuso la gara con il 6° tempo complessivo di giornata (4'11"063). Miglior crono e nuovo record del mondo in 4'06"159 per le tedesche, attese dalla Gran Bretagna in una super sfida per l’oro. La finale per il bronzo vedrà invece in pista il Canada e Stati Uniti.

Intanto, secondo quanto riportato dal quotidiano giapponese Asahi Shimbun, la città di Hiroshima protesta ufficialmente contro gli organizzatori dei Giochi olimpici di Tokyo 2020. Alla base della rimostranza, il rifiuto ad onorare le vittime del bombardamento atomico del 1945. Si chiedeva un minuto di silenzio prima delle gare del 6 agosto, data della tragedia bellica accaduta 76 anni fa, e una preghiera silenziosa alle 8:15 dello stesso giorno agli atleti nel villaggio olimpico.

Questi gli azzurri in gara oggi, 3 agosto, ai Giochi olimpici di Tokyo.

- Atletica

110m ostacoli uomini, qualificazioni: PAOLO DAL MOLIN, HASSANE FOFANA;

peso uomini, qualificazioni: LEONARDO FABBRI, NICHOLAS JAMES PONZIO, ZANE WEIR;

5000m uomini, qualificazioni: YEMANEBERHAN CRIPPA;

martello donne, finale: SARA FANTINI. (13:35)

Canoa

semifinali/finali K1 200m donne: FRANCESCA GENZO;

semifinali/finali K1 1000m uomini: SAMUELE BURGO.

Vela:

470 donne ELENA BERTA, BIANCA CARUSO;

470 uomini GIULIO CALABRO', GIACOMO FERRARI;

Nacra 17 Foiling MX - Medal Race: CATERINA MARIANNA BANTI, RUGGERO TITA.

- Ciclismo su pista:

team pursuit donne, Italia-Germania: ELISA BALSAMO, RACHELE BARBIERI, VITTORIA GUAZZINI, LETIZIA PATERNOSTER;

team pursuit uomini, Italia Nuova Zelanda: SIMONE CONSONNI, FILIPPO GANNA, FRANCESCO LAMON, JONATHAN MILAN.

- Arrampicata sportiva:

combinata uomini, Speed/bouldering/Lead qualificazioni: LUDOVICO FOSSALI, MICHAEL PICCOLRUAZ.

- Pallavolo uomini: quarti di finale: Italia-Argentina alle 10

- Basket uomini: quarti di finale: Italia-Francia alle 10:20

- Sport equestri:

salto ostacoli individuale, qualificazione: EMANUELE GAUDIANO.

- Nuoto sincronizzato: duo programma tecnico: LINDA CERRUTI, COSTANZA FERRO.

Queste invece le gare dell’Olimpiade di Tokyo in cui oggi si assegnano medaglie:

- ATLETICA: lungo donne; 400hs uomini; asta uomini; martello donne; 800m donne; 200m donne.

- PUGILATO: 57kg donne; 69 kg uomini.

- CANOA: K1 200 donne; C2 1000m uomini; K1 1000m uomini; K2 500m donne.

- VELA: Finn uomini; Nacra 17 misto.

- TUFFI: trampolino 3m uomini.

GINNASTICA ARTISTICA: parallele uomini; trave donne; sbarra uomini.

- CICLISMO: inseguimento squadre donne; sprint a squadre uomini.

- PESI: 109kg uomini.

- LOTTA: 77kg greco- romana uomini; 97kg greco-romana uomini; 68kg donne.

- NUOTO: 10km donne.