Bisegni capitano delle Zebre per la stagione 21/22

Il centro e centurione delle Zebre Rugby Giulio Bisegni è stato nominato capitano della franchigia federale per la stagione 2021/22. Entrato in squadra nell’estate del 2014 dopo una stagione da permit player, il 29enne frascatano è uno dei veterani e dei punti fissi della giovane rosa multicolor. Leader naturale e carismatico, il 16 volte azzurro ha già guidato con carattere e personalità le sue Zebre in 17 gare ufficiali, assumendo le redini della squadra in campionato celtico ed in Challenge Cup come degno sostituito del lungodegente Tommaso Castello, ancora impegnato nel recupero dall’infortunio al perone sinistro subito con l’Italia a Twickenham nel marzo del 2019. Bisegni, che proprio lo scorso novembre ha annunciato la decisione di ritirarsi dall’attività internazionale con la maglia azzurra per dedicarsi interamente alla propria carriera con la franchigia federale, alla propria vita familiare e al suo percorso di studi in Ingegneria Gestionale all’Università degli Studi di Parma, sarà affiancato nel corso dell’anno dai due vice-capitani Tommaso Boni e David Sisi.

