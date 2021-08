Stamattina la finale del ciclismo su pista e il doppio Italia-Serbia (volley e pallanuoto). Atletica, Jacbos e Tortu domani nella 4x100

Grande attesa per la finale dell'inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista. L'Italia di Ganna alle 11,06 affronterà la Danimarca per la medaglia d'oro. Sempre stamattina giocheranno il settebello di pallanuoto alle 11,20 e le azzurre del volley alle 10 che affrontano entrambi la Serbia nei quarti di finale.

E’ arrivato anche il momento del ritorno in pista di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri, insieme ai compagni della staffetta 4x100 metri, sarà protagonista giovedì 5 agosto nelle batterie, unico turno eliminatorio prima della finale. Il DT delle squadre nazionali Antonio La Torre, con il supporto del responsabile dello sprint Filippo Di Mulo, ha definito il quartetto che correrà alle 4:30 italiane (le 11:30 locali): nell’ordine, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Il compito non è dei più semplici: l’Italia correrà nella seconda batteria (ore 4:39), in settima corsia, insieme, tra le altre, a Canada, Stati Uniti, Cina e Germania. La formula non ammette distrazioni: volano in finale le prime tre, con due tempi di ripescaggio. Il quartetto azzurro, oltre a Jacobs, poggia le basi su due semifinalisti olimpici, gli ottimi Filippo Tortu e Eseosa Desalu (tra i migliori duecentisti europei), con il giovane Patta, emerso quest’anno con il 10.13 di Savona, crono che vale l’ottavo posto nelle liste continentali dell’anno.

Definito anche il quartetto della staffetta 4x100 donne, reduce da due stagioni maiuscole. Due anni fa, ai Mondiali di Doha, le ragazze furono settime assolute, conquistando direttamente in campo la carta olimpica di Tokyo. Un risultato eccezionale, bissato in qualche modo ai Mondiali di staffette del maggio scorso, quando le ragazze col tricolore sul petto trionfarono. Il compito questa volta è probabilmente ancora più difficile: la batteria delle azzurre (ore 3:00 italiane, le 10 locali) è praticamente una finale. L’Italia, con quartetto composto da Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana, correrà in corsa due, e davanti a sè troverà, nell’ordine, tra le altre, Giappone, Olanda, Stati Uniti, Gran Bretagna, Giamaica. Anche in questo caso, il passaggio del turno è garantito dai primi tre posti in batteria, e dai due migliori tempi nel computo complessivo.

ATLETICA. 400 HS DONNE, ORO MCLAUGHLIN CON RECORD DEL MONDO

Abbattuto un altro record del mondo alle Olimpiadi di Tokyo. L’americana Sydney McLaughlin ha vinto l'oro nei 400 hs donne con il tempo di 51"46 (suo il precedente di 51"90 realizzato a Eugene il 21 giugno scorso), precedendo la connazionale Dalilah Muhammad (51"58) e l’olandese Femke Bol (52"03).

ATLETICA. 110 HS UOMINI, DAL MOLIN ELIMINATO IN SEMIFINALE

Paolo Dal Molin è stato eliminato in semifinale dei 110 hs uomini. L’azzurro ha chiuso in 13"40, 12esimo tempo assoluto delle batterie.