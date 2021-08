"Devo fare la notte (come badante a Parma)": la mamma di Desalu rinuncia all'intervista in tv

La madre di Desalu è sempre più personaggio, un esempio positivo, Dopo aver confessato di aver visto la gara vittoriosa del figlio con la famiglia per cui lavora ha rinunciato all'intervista in tv. Perchè? Doveva lavorare. La signora, di origini nigeriane che fa la badante a Parma era stata invitata alla trasmissione TV di Rai 2 ‘Il circolo degli anelli’, ma ha rinunciato. Lo ha spiegato la conduttrice del programma Alessandra De Stefano: “Ho parlato con la madre Veronica che mi ha detto che questa sera non potrà essere in collegamento tv perché lavora. Fa la badante e la notte si occupa di una persona anziana”.

Desalu, tra l'altro, dall’autunno 2018 si allena a Parma negli impianti di via Po con Sebastian Bacchieri e ha come fisioterapista un altro parmigiano, Luca Caselli. Appassionato di heavy-metal, ha suonato la batteria in un gruppo, oltre a essere un amante di cinecomics e anime.

E lui, in un'intervista ha commentato: «Chiamatemi Fausto, mia madre mi chiama così» «Mamma, non ti preoccupare. Un giorno diventerò qualcuno. Canterò l'Inno di Mameli e mi commuoverò sul podio. Mi sdebiterò con lei, mi ha insegnato i valori della vita»»