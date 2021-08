La 40esima medaglia azzurra è il bronzo della ginnastica ritmica

Nel giorno conclusivo delle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia porta a casa la 40esima medaglia. La nazionale di ginnastica ritmica conquista il bronzo. «In questa medaglia - spiegano - ci sono tutte le lacrime che abbiamo versato». Con questo successo, la spedizione italiana raggiunge un altro record: ha vinto almeno una medaglia in ogni giorno di competizione.

Questa «è un’Italia multietnica e un’Italia super integrata» dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che parla di una «medaglia in 16 regioni italiane» e annuncia che saranno ricevuti al Quirinale il 23 settembre. Quella di Tokyo «è stata una scommessa vinta», osserva.

Al termine dei due esercizi di finale, le Farfalle hanno concluso al terzo posto (come era già successo ieri nelle qualificazioni) alle spalle di Bulgaria e Russia. «Stiamo vivendo - ha detto la capitana Alessia Maurelli - emozioni stupende, che non si possono descrivere: questa gara incarna tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi cinque anni. In questa medaglia ci sono tutte le lacrime che abbiamo versato. Questa vittoria - ha aggiunto - la dedichiamo alla nostra allenatrice, il 'nostro angelò, Emanuela Maccarani».