Savadori e Pedrosa, incidente e incendio:

Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio di Stiria in Austria. Dietro allo spagnolo Joan Mir su Suzuki e il leader della classifica piloti su Yamaha Fabio Qartararo. Sempre lontano e mai protagonista Valentino Rossi, solo 13/o dopo che giovedì scorso ha annunciato l’addio alla MotoGp a fine stagione.

L'incidente

Terribile incidente poco dopo il via del Gran Premio d’Austria classe MotoGp. Sul circuito di Stiria si sono scontrate la Aprilia di Savadori e la Ktm di Pedrosa. Ne è nato un incendio con il relativo stop alla corsa dove era al comando la Ducati di Bagnaia. Savadori è stato portato via in barella mentre Pedrosa si è allontanato sulle sue gambe.

A innescare lo spettacolare incidente è stato Pedrosa, scivolando con la sua Ktm poi centrata in pieno dall’Aprilia di Savadori. Incidente inevitabile dal quale è scoppiato un incendio che si è propagato su tutta la pista. Spente le fiamme si sta lavorando per ripulire la pista e permettere alla corsa di riprendere. Savadori è stato portato al centro medico del circuito dello Spielberg per i controlli ma le sue condizioni non sembrano preoccupare e potrebbe anche essere in grado di presentarsi di nuovo al via.