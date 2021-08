La Mezza Maratona è anche virtuale

Correre per passione, correre per rimanere in forma, correre per scaricare la tensione. La "Parma Mezza Maratona" by Reale Mutua è davvero per tutti anche per l’edizione 2021.

A fianco della manifestazione regina, la 21 km, e della 10 km competitiva riservata anch’essa ai soli tesserati, arriva la "Parma 10km virtual". Una corsa da fare dove, quando e con chi vuoi ma in pieno stile Parma Mezza Maratona: con tanto di maglia ufficiale, pettorale e medaglia.

"Il 12 settembre sarà una grande prova che affrontiamo con entusiasmo, ma anche con senso di responsabilità perché sarà la prima manifestazione sportiva di questa portata post lockdown – spiega il presidente del Cus Parma Michele Ventura -. Ecco perché abbiamo rimodulato il programma dell’iniziativa nel rispetto dei protocolli. Come ogni anno però vogliamo che la città si senta parte di questo evento che è da sempre quello più amato dai parmigiani. Per questo, insieme all’Agenzia CFC di Reale Mutua, abbiamo pensato a una soluzione alternativa per coinvolgere e abbracciare ragazzi, famiglie, semplici appassionati. Con la PARMA 10KM VIRTUAL siamo tutti parte della stessa squadra>

“CFC Reale Mutua anche quest’anno è lo sponsor principale della Parma Mezza Maratona, rinnovando una partnership con il Cus Parma, che è prima di tutto condivisione di principi e valori comuni – aggiunge Carlo Coscelli, socio CFC -. Siamo, infatti, fortemente convinti che lo sport prima di essere sfida e agonismo, sia benessere, comunità e condivisione di valori positivi. È per questo, che fin dall’inizio, abbiamo creduto in un evento che abbina la componente competitiva alla partecipazione di appassionati e famiglie in un momento di festa della città. Quest’anno abbiamo immaginato, insieme al CUS, una Mezzamaratona con qualche vincolo in più per garantire a tutti la massima sicurezza. Per questo, abbracciamo l’idea della Virtual Run per consentire a tutti coloro che non possono partecipare alla manifestazione ufficiale, di poterlo fare, sentendosi comunque parte di una unica festa di sport a Parma.”

Chi si iscriverà a questa prova riceverà pettorale, T-shirt tecnica ufficiale targata Erreà, medaglia, e potrà correre la distanza che vorrà, quando vorrà ma soprattutto lo potrà fare nel proprio percorso di allenamento preferito. Nessuna classifica o podio, ma la possibilità di postare con i tag ufficiali dell’evento #parmamezzamaratona la foto con maglia e pettorale.

Come iscriversi? E’ possibile iscriversi direttamente alla segreteria Cus Parma, tramite il sito www.endu.net oppure tramite mail info@parmamezzamaratona.it e pagamento con bonifico. La quota di iscrizione è di 15 euro fino al 3 settembre. Con un contributo di spedizione di 7 euro è possibile ricevere a casa il pacco gara. In alternativa, il pacco gara è ritirabile presso l’Agenzia CFC Reale Mutua in P.le Carlo Alberto Dalla Chiesa 17/a in città.

Tutte le info sono disponibili sul sito www.parmamezzamaratona.it.