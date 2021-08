Volley: alla Wimore Energy Parma arriva lo schiacciatore Marco Maletti

La WiMORE Energy Volley Parma annuncia l’ingaggio dello schiacciatore Marco Maletti, classe ’98, nell’ultimo anno e mezzo in forza all’Ama San Martino in Serie B.

Laureato in Scienze Motorie e studente di Osteopatia all’Università di Bologna, Maletti, classe ’98, che nasce come centrale prima di spostarsi in banda, è cresciuto pallavolisticamente tra le fila dell’Anderlini facendo tutta la trafila delle giovanili dall’Under 11 all’Under 20 fino all’esordio nei campionati di C e B, e da ormai diverso tempo si dedica nei mesi estivi al beach volley, l’altra sua grande passione.

Ora ritroverà a Parma l’alzatore Federico Boschi che ha condiviso con lui l’avventura al San Martino.

“E’ un ragazzo che conosco da tanto tempo - racconta il direttore sportivo della WiMORE Energy Parma, Alessandro Grossi, che punta su Maletti ad occhi chiusi - me lo ricordo fin da quando giocava nelle giovanili dell’Anderlini nel ruolo di centrale. La trasformazione in schiacciatore è stata azzeccata perché nel corso degli anni ha migliorato la ricezione ma è in attacco dove riesce a spiccare grazie a doti fisiche di altissimo livello per la categoria. Già la scorsa stagione avevamo fatto un tentativo per portarlo a Parma, ha disputato un ottimo campionato nel San Martino e siamo sicuri che possa essere un acquisto di spessore, pronto a compiere un ulteriore salto di qualità e diventare una sorpresa per la nostra squadra”.

Una speranza che nutre anche lo stesso giocatore. “Già lo scorso anno mi avevano cercato, ora mi stavo un po’ guardando intorno e quando il ds Grossi mi ha illustrato il progetto mi si sono illuminati gli occhi. Non vedevo l’ora di firmare poi la presenza di Federico Boschi ha agevolato la trattativa e mi ritengo fortunato di poter continuare a giocare assieme a lui”.