Esordio vincente per l’Italia agli Europei femminili di volley organizzati da Serbia, Croazia, Romania e Bulgaria. All’arena Dvorana Kresimira Cosica di Zara le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno battuto 3-0 (25-20 25-18 25-16) la Bielorussia nel primo match del girone C. Domenica l'Italia tornerà in campo contro l’Ungheria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA volley

femminile

italia-bielorussia