Final Four per l'ammissione all'European Champions Cup al Nino Cavalli

La Commissione Organizzazione Gare della Fibs ha comunicato questo pomeriggio alle società interessate la decisione di disputare la Final Four per l'ammissione all'European Champions Cup 2022 allo stadio Cavalli di Parma nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 settembre.

Alla fase finale del torneo si sono qualificate Bologna, Nettuno, Macerata e Parma Clima: dalla rosa delle partecipanti uscirà il nome della squadra che il prossimo accompagnerà il San Marino nella massima manifestazione continentale per club.

Il Parma Clima giocherà alle 15.00 di sabato 4 settembre contro il Nettuno mentre Macerata e Bologna si affronteranno alle 20.00, salvo variazioni di programma. Le due vincenti si incroceranno domenica pomeriggio nella gara di finale. Le partite di sabato saranno riservate ai lanciatori di formazione italiana e ai comunitari Under 23 mentre nella gara di finale potranno essere utilizzati anche i lanciatori stranieri.

Sempre oggi è stato ufficializzato il roster dei venti giocatori che difenderanno i colori dell'Italia nei campionati europei Under 23 che prenderanno il via domani sui diamanti di Verona e San Martino Buonalbergo. Il manager D'Auria ha inserito nell'elenco sei tesserati del Parma baseball. Si tratta del lanciatore Aldegheri, del catcher Monello e degli interni Astorri, Battioni, Paolini e Flisi, quest'ultimo attualmente in prestito al Collecchio. Tra i selezionati anche il lanciatore Bonvini della Crocetta ed il tecnico Federico Bassi.

Gli azzurrini sono stati inseriti nel Girone A con Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Francia ed esordiranno domani sera alle 20.30 sul campo di Verona contro la formazione ceca. Gli altri impegni sono previsti per mercoledì con la Francia e per giovedì contro la Gran Bretagna. Le prime due classificate si qualificheranno per le semifinali di venerdì dove incroceranno le nazionali uscite del raggruppamento che comprende Germania, Ucraina, Belgio e i campioni uscenti dell'Olanda.