Pioggia e rinvii: Verstappen vince il Gp dei "tre giri" (e di metà punteggio)

Max Verstappen vince un anomalo e inedito Gran Premio del Belgio di Formula 1. La gara, caratterizzata dalla forte pioggia sul circuito di Spa-Francorchamps, dopo una partenza ritardata di oltre tre ore e non senza polemiche per le decisioni della direzione di gara, si è conclusa dopo appena tre giri percorsi dietro safety car con la vittoria del pilota della Red Bull che precede sul podio George Russell (Williams) e Lewis Hamilton (Mercedes). Ferrari a punti con entrambe le monoposto, ottava con Charles Leclerc e decima con Carlos Sainz. I punti assegnati quest’oggi sono dimezzati in accordo col regolamento ufficiale, che prevede una decurtazione del 50% qualora non venga disputato almeno il 75% della distanza prevista. Dunque 12.5 per Verstappen, 9 a Russell e 7.5 a Hamilton e così via.