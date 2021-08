Paralimpiadi, a Giulia Ghiretti non riesce il bis: niente finale nei 50 dorso nonostante il record personale

Dopo il successo di ieri Giulia Ghiretti è rientrata oggi stesso in acqua per nuotare i 50 dorso S5 con Monica Boggioni.

Gara veloce per Giulia che non riesce a entrare in finale ma ancora una volta migliora il suo tempo personale fermando il cronometro a 49”72.

“Non mi è mai successo di vedere un punto di domanda vicino al mio nome, – racconta l’atleta parmigiana – ho fatto lo stesso tempo della giapponese Narita M. e vediamo se devo fare lo spareggio; nel caso devo vincerlo per fare supporto in finale a Monica, così come ieri lei ha fatto con me”.

Per entrare in finale, Giulia avrebbe dovuto sostenere lo spareggio, ma insieme all’allenatore Matteo Poli ha deciso di non presentarsi e preservare le energie per la gara di venerdì 3 settembre.