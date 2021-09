Giulia Ghiretti quarta nei 200 misti: cede il bronzo all'altra azzurra, Monica Boggioni

Quarta Giulia Ghiretti nei 200 misti Sm5 alle Paralimpiadi di Tokyo. Chiude quindi con un pizzico di delusione, a pochissimo dal podio, la campionessa parmigiana.

Come sempre è l'ultima frazione a stile libero a far pagare dazio a Giulia, che aveva virato, dopo la penultima vasca a rana, in terza posizione, dietro alle due cinesi che hanno sbaragliato la concorrenza. Giulia è stata beffata dall'altra italiana in gara, Monica Boggioni, che le ha soffiato per pochissimo (3'39"50 contro i 3'40"88 di Giulia) l'ultimo gradino del podio e la medaglia di bronzo. Di un'altra categoria le cinesi Lu Dong (3'20"53) e Cheng Jiao (3'20"80).

"Sapevo di avere delle frecce nel mio arco all'inizio, mentre lo stile libero per me è sempre problematico - racconta Giulia -. Nell'ultima frazione vedo sempre passarmi le altre davanti e questa volta è successo con Monica. Ma sono contenta di questa esperienza bellissima e sono soddisfatta delle mie gare, dopo un percorso nuovo che mi ha visto anche cambiare allenatore. Credo di aver chiuso quest'annata nel modo migliore".

Giulia Ghiretti torna a casa con la medaglia d'argento conquistata nei 100 rana.