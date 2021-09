Paralimpiadi: due argenti e tre bronzi per l'Italia. Settima medaglia per Raimondi

- Stefano Raimondi ha ottenuto l'argento nei 200 misti di nuoto categoria Sm10 (menomazioni fisiche) alle Paralimpiadi di Tokyo. Per il 23enne di Verona è la settima medaglia a questi Giochi, la 62/a per la spedizione azzurra. Oro e record paralimpico per l’ucraino Maksym Krypak, bronzo per l’olandese Bas Takken.

Giulia Terzi ha conquistato il bronzo nei 50 metri farfalla di nuoto categoria S7 (menomazioni fisiche) alle Paralimpiadi di Tokyo. Davanti alla 26enne di Bergamo si sono piazzate la canadese Danielle Dorris, che ha realizzato il record mondiale, e la statunitense Mallory Weggemann. Si tratta della sesta medaglia per Terzi, la numero 63 per la spedizione azzurra a questi Giochi.





Assunta Legnante ha vinto l’argento nel lancio del peso categoria f12, portando a 60 il bottino di medaglie dell’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

La gara è stata vinta dalla uzbeka Safiya Burkhanova. Bronzo alla messicana Rebeca Valenzuela Alvarez.

Mancarella bronzo nel kayak 200 m

Federico Mancarella ha vinto il bronzo nel kayak 200 metri categoria kl2, portando a quota 62 le medaglie conquistate dall’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo. L'oro è andato all’australiano Curtis McGrath, mentre l’argento all’ucraino Mykola Syniuk.

Paralimpiadi: atletica, azzurro Dieng bronzo nei 1.500 m

L’azzurro Ndiaga Dieng ha vinto il bronzo nei 1.500 metri piani categoria t20 alle Paralimpiadi di Tokyo. Il bottino di medaglie dell’Italia sale così a 59, superando il record (58) ottenuto ai Giochi paralimpici di Seul del 1988. La gara è stata vinta dal britannico Owen Miller, mentre l'argento è stato conquistato da Aleksandr Rabotnitskii del Comitato paralimpico russo.